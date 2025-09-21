به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بنا بر آخرین آمار از موجودی مخازن سدهای کشور؛ ورودی آب به سدها از ابتدای سال آبی تا ۲۹ شهریور ماه ۲۴.۶۳ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با رقم ۴۲.۳۱ میلیارد متر مکعب سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است.

تا ۲۹ شهریور ۳.۱۷ میلیارد متر مکعب نیز از سدها آب خارج شده که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کمتر بوده است.

مجموع حجم آب موجود در سدهای کشور ۱۸.۸۳ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد کمتر است.

این گزارش حاکی است پرشدگی سدهای کشور در کل ۳۶ درصد است.

بر پایه آخرین گزارش‌ها از وضعیت سدهای تهران و البرز؛ سد امیرکبیر تا ۲۹ شهریور ماه ۳۰ میلیون متر مکعب آب در خود ذخیره کرده که ۱۷ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۳ درصد کاهش یافته است.

سد لار با ۲۴ میلیون متر مکعب آب تنها ۳ درصد پرشدگی دارد و ۴۳ دصد نسبت به سال گذشته آب کمتری در خود جای داده است.

موجودی سد طالقان ۱۷۵ میلیون متر مکعب است که ۳۴ درصد نسبت به پارسال کمتر بوده و ۴۲ درصد پرشدگی دارد.

در سامانه شرق لتیان-ماملو نیز با ۱۳ پرشدگی تنها ۴۱ میلیون متر مکعب آب دارد که ۴۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی است.

در حال حاضر وضعیت آب در تهران یکی از چالش‌های مهم این کلان‌شهر محسوب می‌شود. با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، منابع آبی تهران تحت فشار زیادی قرار دارند. به طوری که سدهای مهمی مانند سد لتیان، سد امیرکبیر و سد لار که نقش کلیدی در تأمین آب این شهر دارند بدلیل کاهش بارش‌ها و خشکسالی‌های مکرر روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند و آبخون‌ها نیز به دلیل برداشت زیاد اوضاع نابسامان و شکننده‌ای را دارند، اکنون کم‌آبی در کلانشهر تهران به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

برای عبور از این چالش مدیریت مصرف آب تهران نیازمند اقدامات جدی است. فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف آب خانگی و صنعتی، استفاده از فناوری‌های نوین در آبیاری و بازچرخانی آب از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. بعبارت دیگر وضعیت آب در تهران نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی مسئولین و شهروندان است تا بتوان از بحران کم‌آبی جلوگیری و منابع آبی را برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

