خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین محموله کارنه‌تیر از ایران به کویت صادر شد

اولین محموله کارنه‌تیر از ایران به کویت صادر شد
کد خبر : 1689010
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق خرمشهر از صدور نخستین محموله کارنه‌تیر از ایران به مقصد کویت از مرز شلمچه خبر داد. این محموله شامل آبزیان صادراتی بود

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق خرمشهر از صدور نخستین محموله کارنه‌تیر از ایران به مقصد کویت از مرز شلمچه با پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر طی سه سال گذشته، خبر داد.

مصطفی موسوی  گفت: این محموله که شامل آبزیان صادراتی بود، پس از پذیرش در خاک عراق و عبور از مرز صفوان، وارد کویت شد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اقدامی که صورت گرفت دستاورد مهمی بوده و نتیجه فعال شدن عضویت گمرک عراق در سامانه تیر و هماهنگی‌های چندجانبه با نهادهای ذی‌ربط است. از این پس مرز شلمچه به‌عنوان مرز رسمی پذیرنده کارنه تیر شناخته شده و به هاب اصلی صادرات و ترانزیت کالا با رویه تیر به مقصد عراق، کشورهای حوزه خلیج‌فارس، اردن و شمال آفریقا تبدیل می‌شود.

او تأکید کرد: واحد کارنه تیر اتاق خرمشهر در مرز شلمچه آماده همکاری با تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی و خارجی بوده و خدمات لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت بین‌المللی را ارائه می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی