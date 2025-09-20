خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس ستاد مرکزی اربعین:

می‌گفتند دولت چهاردهم به برگزاری اربعین اعتقادی ندارد/ کاهش ۴٠ درصدی تلفات اربعینی

می‌گفتند دولت چهاردهم به برگزاری اربعین اعتقادی ندارد/ کاهش ۴٠ درصدی تلفات اربعینی
کد خبر : 1688726
لینک کوتاه کپی شد.

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: یکی از موضوعات ایجاد علمیات روانی بود مبنی بر اینکه می‌گفتند، این دولت به اربعین اعتقادی ندارد و از این مراسم حمایت نخواهد کرد .

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،  علی اکبرپورجمشیدیان، رییس ستاد اربعین در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی اظهار داشت: در ستاد مرکزی اربعین ١٨ کمیته فعال هستند که یکی از کمیته‌ها، کمیته حمل و نقل است.

وی ادامه داد: امسال برای برگزاری مراسم اربعین با چند چالش و موضوع مهم مواجه بودیم که یکی از این چالش‌ها گرمای هوا بود و در گرمترین روزهای سال اربعین را برگزار کردیم.

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: چالش دیگر، ابراز تردید نسبت به ادامه جنگ ١٢ روزه  بود از این رو تردیدهایی برای برگزاری مراسم  اربعین حسینی وجود داشت و برخی‌ها پیشنهاد لغو برگزاری اربعین را می‌دادند.

پورجمشیدیان تاکید کرد: نکته دیگر ایجاد علمیات روانی بود مبنی بر اینکه می‌گفتند، این دولت به اربعین اعتقادی ندارد و از این مراسم حمایت نخواهد کرد .

همچنین درباره امنیت برگزاری مراسم اربعین نگرانی‌هایی وجود داشت و با این چالش مواجه بودیم اما خداروشکر می‌کنیم با همت، سفارش و پشتیبانی دولت این مراسم با شکوه برگزار شد و علیرغم اینکه یک ماه برنامه ریزی برای این مراسم را به دلیل جنگ تحمیلی صهیونیستی را از دست داده بودیم، اما مراسم  را به خوبی برگزار کردیم و نسبت به سال‌های گذشته به بهترین وضعیت خود برگزار شد.

وی گفت: در جنبه امنیت، امسال امن ترین مراسم اربعین را برگزار کردیم و کوچکترین حادثه امنیتی در داخل کشور و در عراق رخ نداد و نیروهای مرزبان، ارتش و سپاه در میدان فعال بودند و پای کار آمدند.

رییس ستاد مرکزی اربعین افزود: هرچند ناوگان اتوبوسی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد اما به بهترین نحو سفرهای جاده‌ای اربعین مدیریت شد و جاده‌های مرکزی اربعین بی نظیر است و از بهترین جاده‌های کشور هستند.

وی گفت: یکی از سخت‌ترین کارهای کشور مدیریت وزارت راه و شهرسازی است که خانم صادق در مدیریت این وزارتخانه شیرزن هستند.

پورجمشیدیان اظهار داشت: هر چند گفته می‌شد میزان زائران اربعین کاهش پیدا می‌کند اما امسال جمعیت زائران ۴ درصد بیشتر است و در جعبه جایی زائران اتباع با ١۶ درصد رشد مواجه بودیم و همچنین ۴٠ درصد تلفات کاهش پیدا کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی