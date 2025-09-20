به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی اکبرپورجمشیدیان، رییس ستاد اربعین در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی اظهار داشت: در ستاد مرکزی اربعین ١٨ کمیته فعال هستند که یکی از کمیته‌ها، کمیته حمل و نقل است.

وی ادامه داد: امسال برای برگزاری مراسم اربعین با چند چالش و موضوع مهم مواجه بودیم که یکی از این چالش‌ها گرمای هوا بود و در گرمترین روزهای سال اربعین را برگزار کردیم.

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: چالش دیگر، ابراز تردید نسبت به ادامه جنگ ١٢ روزه بود از این رو تردیدهایی برای برگزاری مراسم اربعین حسینی وجود داشت و برخی‌ها پیشنهاد لغو برگزاری اربعین را می‌دادند.

پورجمشیدیان تاکید کرد: نکته دیگر ایجاد علمیات روانی بود مبنی بر اینکه می‌گفتند، این دولت به اربعین اعتقادی ندارد و از این مراسم حمایت نخواهد کرد .

همچنین درباره امنیت برگزاری مراسم اربعین نگرانی‌هایی وجود داشت و با این چالش مواجه بودیم اما خداروشکر می‌کنیم با همت، سفارش و پشتیبانی دولت این مراسم با شکوه برگزار شد و علیرغم اینکه یک ماه برنامه ریزی برای این مراسم را به دلیل جنگ تحمیلی صهیونیستی را از دست داده بودیم، اما مراسم را به خوبی برگزار کردیم و نسبت به سال‌های گذشته به بهترین وضعیت خود برگزار شد.

وی گفت: در جنبه امنیت، امسال امن ترین مراسم اربعین را برگزار کردیم و کوچکترین حادثه امنیتی در داخل کشور و در عراق رخ نداد و نیروهای مرزبان، ارتش و سپاه در میدان فعال بودند و پای کار آمدند.

رییس ستاد مرکزی اربعین افزود: هرچند ناوگان اتوبوسی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد اما به بهترین نحو سفرهای جاده‌ای اربعین مدیریت شد و جاده‌های مرکزی اربعین بی نظیر است و از بهترین جاده‌های کشور هستند.

وی گفت: یکی از سخت‌ترین کارهای کشور مدیریت وزارت راه و شهرسازی است که خانم صادق در مدیریت این وزارتخانه شیرزن هستند.

پورجمشیدیان اظهار داشت: هر چند گفته می‌شد میزان زائران اربعین کاهش پیدا می‌کند اما امسال جمعیت زائران ۴ درصد بیشتر است و در جعبه جایی زائران اتباع با ١۶ درصد رشد مواجه بودیم و همچنین ۴٠ درصد تلفات کاهش پیدا کرد.

