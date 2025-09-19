اعلام قیمت طلا و سکه ٢٨ شهریور ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٢٨ شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ۶۵۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٨ میلیون و ٧۴٠ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١١ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٩٣ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٨٧ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴٨ میلیون و ۴۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢٧ میلیون و ٢۶٠ هزار تومان رسید.

