به گزارش ایلنا، براساس آمارهای منتشر شده در پنج‌ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۶۹ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در سطح جاده‌های کشور جابه‌جا شده اند.

از این تعداد، حدود ۳۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر به‌وسیله ناوگان اتوبوسی، بیش از ۲۴ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر با ناوگان مینی‌بوسی و بیش از ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر به وسیله ناوگان سواری کرایه بین‌شهری جابه‌جا شده‌اند.

همچنین ۷۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه نسبت به جابه‌جایی مسافران در سطح محورهای بین‌شهری اقدام می‌کنند و با فعالیت ۸۳۵ پایانه مسافربری و ۲۵۲۰ شرکت‌ فعال در بخش حمل‌ونقل مسافر، عملیات جابه‌جایی مسافران در سطح شبکه راه‌های کشور در حال انجام است.

براساس این گزارش ۹۰ هزار و ۵۶۵ راننده ماهر و باتجربه عملیات جابه‌جایی مسافران با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری را انجام می‌دهند.

