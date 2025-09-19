خبرگزاری کار ایران
تردد ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری

براساس آمارهای منتشر شده بیش از ۶۵ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۵ماهه ابتدایی سال جابه جا شده اند.

به گزارش ایلنا، براساس آمارهای منتشر شده در پنج‌ ماهه ابتدایی سال جاری ۶۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۶۹ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در سطح جاده‌های کشور جابه‌جا شده اند.

از این تعداد، حدود ۳۴ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر به‌وسیله ناوگان اتوبوسی، بیش از ۲۴ میلیون و ۱۸۲ هزار نفر با ناوگان مینی‌بوسی و بیش از ۶ میلیون و ۴۹۱ هزار نفر به وسیله ناوگان سواری کرایه بین‌شهری جابه‌جا شده‌اند.

همچنین ۷۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه نسبت به جابه‌جایی مسافران در سطح محورهای بین‌شهری اقدام می‌کنند و با فعالیت ۸۳۵ پایانه مسافربری و ۲۵۲۰ شرکت‌ فعال در بخش حمل‌ونقل مسافر، عملیات جابه‌جایی مسافران در سطح شبکه راه‌های کشور در حال انجام است.

براساس این گزارش ۹۰ هزار و ۵۶۵ راننده ماهر و باتجربه عملیات جابه‌جایی مسافران با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری را انجام می‌دهند.

