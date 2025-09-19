الزام ثبت برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها از ۱۵ شهریور

به گزارش ایلنا، رضا کنگری درباره وضعیت بازار برنج داخلی گفت: اکنون علت گرانی برنج ایرانی کاهش عرضه و افزایش تقاضا است به طوری که کشاورزان به دلیل سابقه قیمتی برنج طی سال گذشته امسال اقدام به فروش محدود برنج در بازار کرده اند که این امر منجر به افزایش قیمت ها شده است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: با توجه به کاهش عرضه برنج توسط کشاورزان، همچنان دلالان و شرکت های بزرگ در حال خرید محصول هستند.

وی از لزوم ثبت برنج خارجی در سامانه بازارگاه و برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها از 15 شهریورماه امسال خبر داد و گفت: این اقدام به منظور کاهش نوسانات و کنترل بازار برنج انجام می شود.

کنگری گفت: در پی اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار تمامی برنج داخلی و خارجی به منظور نرخ گذاری و شفافیت در توزیع باید در سامانه بازارگاه و سامانه جامع انبارها ثبت شود تا محصول با قیمت مناسب و به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد.

به گفته کنگری، این بدان معناست که با ارایه برنج توسط کشاورزان به شالیکوبی ها میزان تولید در سامانه جامع انبارها ثبت و نرخ گذاری می شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران گفت: در پی رفع ممنوعیت واردات برنج خارجی قیمت برنج هندی از 86 هزار تومان به 55 هزار تومان کاهش یافت که تاثیر مثبتی بر بازار داشته است. اما برنج پاکستانی هنوز بالاتر از قیمت مصوب یعنی 66 هزار و 300 تومان در بازار عرضه می‌شود زیرا به دلیل کمبود واردات و شباهت آن به برنج ایرانی، برخی با اختلاط آن، به نام برنج ایرانی عرضه می کنند.

وی اضافه کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی در بنکداری ها بین 90 تا 125 هزار تومان است که ناشی از کمبود عرضه و اختلاط برنج خارجی با ایرانی است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران با بیان اینکه برنج‌ های هاشمی و طارم درجه یک پس از کاهش قیمت در فصل برداشت، به طور مجدد افزایش نرخ پیدا کرد، اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین 190 تا 300 هزارتومان به فروش می رسد.

انتهای پیام/