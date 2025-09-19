خبرگزاری کار ایران
صنعت بیمه در کنار آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی ایستاده است

معاون اتکایی بیمه مرکزی گفت: برای پرداخت خسارات حادثه دیدگان بندر شهید رجایی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و تسویه تمامی خسارات تایید شده در دستور کار است.

به گزارش ایلنا، مجید تقی لو معاون اتکایی بیمه مرکزی با بیان این مطلب که عملکرد نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه در حادثه بندر شهید رجایی بارها از سوی نهادهای حاکمیتی و دستگاه قضائی مورد تحسین، قرار گرفته، اظهار داشت: خسارات وارد شده به بیمه‌گذاران پس از دریافت پاسخ استعلام نهادهای ذیربط، بدون فوت وقت و تشریفات معمول به زیاندیدگان پرداخت خواهد شد.

معاون اتکایی بیمه مرکزی با اعلام این خبر که تاکنون افزون بر ۷۶۰ میلیارد تومان خسارت بیمه گذاران بندر شهید رجایی پرداخت شده، خاطرنشان کرد: این میزان با حذف بروکراسی رایج به زیان‌دیدگان پرداخت شده و این روند با سرعت و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

تقی لو با تشریح ابعاد مختلف خسارات وارد شده در بندر شهید رجایی به وجود برخی ابهامات در اظهار خسارات بیمه‌ای و ضرورت اعلام نظر توسط نهادهای قانونی، تاکید کرد و افزود: در شرایط معمول هرگونه پرداخت خسارت پس از ارزیابی دقیق و در بازه زمانی مشخصی صورت می‌گیرد که در خصوص این حادثه، تسهیلات قابل توجهی برای بیمه گذاران درنظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵,۳۰۰ میلیارد تومان خسارت مربوط به بیمه‌های باربری از سوی زیاندیدگان به شرکت‌های بیمه اعلام شده و در صورت تسریع در پاسخگویی به استعلامات قانونی، روند پرداخت آن آغاز خواهد شد.

 

