معرفی خدمات نوآورانه همراه اول در رویداد «مهر همراهی»: آموزش، سرگرمی و فناوری برای نسل آینده

به گزارش ایلنا، روز پنجشنبه، ۲۷ شهریور، پویش «مهر همراهی» به همت همراه اول در باغ کتاب تهران برگزار شد و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان مواجه شد.

در این رویداد، همراه اول خدمات متنوع و نوآورانه خود را در حوزه آموزش، فناوری، اینترنت پرسرعت و سرگرمی دیجیتال به نمایش گذاشت. هدف اصلی این پویش، معرفی محصولات آموزشی و خدمات دیجیتال همراه اول و همچنین تأکید بر مسئولیت اجتماعی این اپراتور در آستانه سال تحصیلی جدید بود.

همراه اول قصد دارد بسته‌های ملزومات آموزشی را برای مناطق محروم ارسال کند تا دانش‌آموزان این مناطق بتوانند بدون دغدغه تحصیلی، سال جدید خود را آغاز کنند. تیم خبرگزاری ایلنا نیز با حضور در این برنامه، پوشش جامع و دقیق این رویداد را به مخاطبان ارائه داد.

آینو؛ آموزش آنلاین با کیفیت بالا و قیمت استثنایی

آینو یک پلتفرم آموزشی آنلاین است که از سطح ابتدایی تا کنکور، تمامی نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد. این ویدیوها شامل آموزش درس‌ها، حل نمونه سوالات، آمادگی برای امتحانات پایانی، امتحانات تیزهوشان و کنکور هستند و نکات کلیدی و تست‌های کاربردی را به دانش‌آموزان ارائه می‌کنند.

مزیت اصلی آینو، همکاری با برترین معلم‌های ایران است؛ معلمانی که سابقه تدریس در مدارس علامه حلی و تیزهوشان و سمپاد را دارند و محتوای آموزشی آن‌ها با کیفیت بسیار بالا ارائه می‌شود. علاوه بر کیفیت، قیمت رقابتی این پلتفرم نیز قابل توجه است؛ اشتراک یک ساله برای پایه متوسطه دوم تنها ۹۵۰ هزار تومان است و در بازگشت به مدرسه، تخفیف ۵۰ درصدی نیز در نظر گرفته شده است. برای مقایسه، پکیج‌های مشابه در بازار قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دارند؛ یعنی آینو تنها با یک ششم هزینه، کیفیتی برابر یا حتی بالاتر ارائه می‌دهد.

نگاه به آینده با همراه اول

در بخشی از نمایشگاه، بازدیدکنندگان تجربه‌ای تعاملی و سه‌بعدی از «نگاه به آینده» همراه اول داشتند. این بخش نشان می‌دهد که همراه اول دیگر صرفاً یک ارائه‌دهنده سیم‌کارت نیست، بلکه در مسیر تحول دیجیتال، خدمات هوشمندانه و یکپارچه در حوزه آموزش، فناوری، اینترنت اشیا و شبکه‌های نسل جدید ارائه می‌کند. بازدیدکنندگان با ورود به محیط سه‌بعدی و مشاهده ویدیوهای تعاملی، با چشم‌انداز آینده ارتباطات، کاربردهای 5G، هوش مصنوعی و فرصت‌های نوآورانه در زندگی روزمره آشنا شدند. این تجربه به وضوح نشان داد که همراه اول قصد دارد با توسعه فناوری و ارائه خدمات دیجیتال جامع، نقش فعالی در شکل‌دهی به آینده دیجیتال ایران ایفا کند.

تجربه گیمینگ نوآورانه با بازی‌های PS5 و واقعیت مجازی

در رویداد «مهر همراهی»، علاقه‌مندان فرصت تجربه دو بازی هیجان‌انگیز را داشتند: یکی در قالب PS5 و دیگری در محیط واقعیت مجازی «MC دیجیتال سیتی»، شهری مجازی که بازیکنان در آن ماموریت‌هایی را انجام داده و امتیاز جمع‌آوری می‌کنند. امتیازات بازیکنان در لیدربورد نمایش داده می‌شود و نفرات برتر با طراحی و پشتیبانی کامل همراه اول معرفی می‌شوند. این بازی‌ها به‌طور کامل داخلی طراحی و تولید شده‌اند و برای نخستین‌بار در نمایشگاه ارائه شدند. این بخش نیز نشان‌دهنده تلاش همراه اول برای ترکیب سرگرمی و آموزش در محیطی دیجیتال و تعاملی است.

چیبینو؛ هوش مصنوعی رده‌بندی‌کننده فیلم و سریال

چیبینو یک پلتفرم هوش مصنوعی است که به والدین و نوجوانان امکان می‌دهد فیلم‌ها و سریال‌ها را بر اساس رده سنی، میزان خشونت، ترس، پیام‌های مثبت و محتوای آموزشی یا ناهنجاری‌ها دسته‌بندی و انتخاب کنند. کاربران می‌توانند با جستجوی سن دلخواه، فیلم‌هایی مناسب فرزندشان پیدا کنند و پیش‌نمایش خلاصه فیلم با توضیحات کیفی و رنگ‌بندی محتوایی را مشاهده کنند. این سیستم رده‌بندی کاملاً داخلی بوده و اطلاعات از سه سرویس اصلی خارجی جمع‌آوری و پس از تحلیل، به کاربران ایرانی ارائه می‌شود. چیبینو هم‌اکنون ده‌ها هزار کاربر ماهانه فعال دارد و جزئی از خدمات دیجیتال همراه اول برای خانواده‌هاست.

ایمیـنو؛ اپلیکیشن مدیریت زمان و فضای کودکانه گوشی

ایمینو یک اپلیکیشن اندرویدی است که با بیش از ۳۶۰ هزار نصب در کافه‌بازار و مایکت، به والدین امکان می‌دهد مدیریت گوشی کودکان را به راحتی انجام دهند. این اپلیکیشن زمان استفاده از گوشی را کنترل می‌کند و امکان تعیین ساعت خواب، محدود کردن دسترسی به اپلیکیشن‌ها و ایجاد فضای کودکانه شامل فیلم، انیمیشن و نماهنگ را فراهم می‌کند. هنگامی که گوشی به کودک تحویل داده می‌شود، او تنها به محیط امن و مناسب برای سن خود دسترسی دارد و والدین می‌توانند با خیال راحت نظارت کنند که فرزندشان از گوشی به شکل سالم و محدود استفاده می‌کند. این محصول نیز نمونه‌ای از خدمات همراه اول در حوزه فناوری و امنیت دیجیتال برای خانواده‌هاست.

کدیکا؛ بازی آموزش برنامه‌نویسی برای کودکان

کدیکا یک محصول همراه اول است که به کودکان زیر ۱۰ سال مفاهیم پایه و اصول برنامه‌نویسی را از طریق بازی آموزش می‌دهد. این بازی‌ها به صورت آنلاین در سایت کدیکا قابل دسترسی هستند و کودکان می‌توانند با انجام مراحل مختلف، مفاهیم برنامه‌نویسی را به صورت عملی یاد بگیرند. این پلتفرم دارای اشتراک پایه با قیمت مناسب ۳۹ هزار تومان است و هدف آن ارائه تجربه‌ای سرگرم‌کننده و آموزشی برای کودکان خردسال است. کدیکا نمونه‌ای دیگر از تلاش همراه اول در حوزه آموزش دیجیتال و ایجاد مهارت‌های نوآورانه برای نسل آینده محسوب می‌شود.

رویداد دانش‌آموزی کی‌بورد؛ آموزش و رقابت در حوزه فناوری

رویداد دانش‌آموزی کی‌بورد همراه اول فرصتی برای علاقه‌مندان به هوش مصنوعی، بازی‌سازی و اینترنت اشیا (IoT) فراهم می‌کند. در این برنامه، دانش‌آموزان طی یک سال آموزش می‌بینند، پروژه‌های خود را طراحی و پیاده‌سازی می‌کنند و در مسابقات مرتبط شرکت می‌کنند. در پایان، پروژه‌ها داوری شده و به برترین‌ها جوایز اهدا می‌شود. این رویداد نشان‌دهنده تعهد همراه اول به توسعه مهارت‌های فناوری در دانش‌آموزان و حمایت از خلاقیت و نوآوری جوانان است.

همراه اول و شبکه 5G؛ سرعت و پوشش گسترده

همراه اول با توسعه سریع شبکه 5G در تهران و تمامی استان‌ها، پوشش گسترده‌ای را برای مشترکین فراهم کرده است. برای بهره‌مندی از این شبکه، چهار شرط اصلی لازم است: گوشی باید 5G را پشتیبانی کند، سیم‌کارت نسل جدید (USIM) باشد، تنظیمات 5G در گوشی فعال باشد و کاربر در محدوده پوشش شبکه قرار داشته باشد. شبکه 5G همراه اول سرعت دانلود و آپلود بسیار بالاتری نسبت به نسل‌های قبلی ارائه می‌دهد و پینگ آن به حد چند میلی‌ثانیه کاهش یافته است، موضوعی که برای گیمرها، استریم‌کنندگان و صنایع نیازمند کنترل از راه دور حیاتی است. علاوه بر این، تعداد دیوایس‌های قابل اتصال به هر سل حدود چهار تا پنج برابر نسل‌های قبلی افزایش یافته و امکان مدیریت همزمان تعداد زیادی دستگاه فراهم شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های رگولاتوری، همراه اول بیشترین تعداد سایت فعال و بیشترین مناطق تحت پوشش را نسبت به اپراتورهای دیگر دارد و تا پایان سال برنامه توسعه و فعال‌سازی سایت‌ها در تمامی استان‌ها ادامه خواهد داشت. کاربران می‌توانند نقشه پوشش شبکه را در mci.ir/5g مشاهده کنند.

آینده روشن با همراه اول

رویداد «مهر همراهی» فرصتی بود تا همراه اول خدمات متنوع خود در حوزه آموزش، سرگرمی، فناوری و اینترنت پرسرعت را به جامعه معرفی کند. این اپراتور با ارائه محصولات آموزشی مانند آینو، چیبینو، ایمینو و کودیکا، رویدادهایی مانند کیبورد و توسعه شبکه 5G، نشان داد که همواره در مسیر نوآوری و مسئولیت اجتماعی حرکت می‌کند. هدف همراه اول نه‌تنها ارتقای تجربه دیجیتال مشترکین است، بلکه تأکید بر حمایت از آموزش و دسترسی برابر دانش‌آموزان به امکانات آموزشی و فناوری، به ویژه در مناطق محروم، در آستانه سال تحصیلی جدید است. این برنامه تا ساعت ۲۱ امشب در باغ کتاب تهران ادامه دارد و بازدید برای عموم آزاد است.































