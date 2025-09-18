وزیر صمت مطرح کرد؛
رونق اقتصادی مرز مشترک خراسان جنوبی در توسعه روابط تجاری با افغانستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای تجارت بین ایران و افغانستان گفت: تجارت مرزی میتواند در کوتاهترین زمان به بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم کمک کند. این سیاست دولت چهاردهم است که مراودات اقتصادی با همسایگان را توسعه دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، صبح امروز در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان خراسانجنوبی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدا گزارشی از دستاوردهای سفر سه روز خود به افغانستان و و برنامههای وزارت صمت به این استان ارائه کرد.
وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای تجاری کشور افغانستان با ایران اظهار کرد: افغانستان کشوری با پتانسیل عظیم معدنی و تجاری است و بیش از ۷۰ درصد نیازهای خود را از خارج تأمین میکند که می توان از این ظرفیت بهره برد.
وی افزود: خراسان جنوبی بهدلیل برخورداری از مرزهای مشترک، جایگاه ویژهای در توسعه تجارت با افغانستان دارد. خوشبختانه بر خلاف برخی استانهای مرزی که با مشکلات مواجهاند، روابط مردم این استان با برادران افغانستانی نزدیک و فرصتآفرین است.
اتابک با بیان اینکه تجارت اثری فوری بر سفره مردم دارد، یادآور شد: سرمایهگذاری در حوزه صنعت و معدن برای ایجاد اشتغال پایدار ضروری است، تجارت مرزی میتواند در کوتاهترین زمان به بهبود معیشت مردم کمک کند.
وی با بیان اینکه این سیاست دولت چهاردهم است که مراودات اقتصادی با همسایگان را توسعه دهد و بهحمدالله در ماههای اخیر شاهد تحولات مثبت بودهایم، اضافه کرد: توافقات اخیر با مقامات افغانستان، از جمله والی هرات، زمینهساز گسترش همکاریها در حوزههای مختلف تجاری خواهد بود.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معادن پرداخت و تاکید کرد: سال گذشته در چنین روزهایی خبر تلخ حادثه معدن طبس همزمان با افتتاح یک مدرسه به من رسید. در آن زمان رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه شخصاً پیگیر ماجرا بودند و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف نیز اقدامات لازم را انجام دادند. با وجود همه این تلاشها، هیچ اقدامی جای خالی عزیزانی که جان خود را از دست دادند پر نمیکند.
وی با بیان اینکه امروز وظیفه ماست که معادنی ایمن ایجاد کنیم گفت: استانداردهای ایمنی را در همه فعالیتها رعایت کنیم. به دلیل فشارهای اقتصادی، گاهی برخی موارد ایمنی نادیده گرفته میشود، اما این موضوع قابل قبول نیست.
اتابک همچنین گفت: نیروگاههای زغالسنگی کشور نیازمند تأمین پایدار هستند و برای این کار باید هم توازن اقتصادی برقرار شود و هم آموزشهای ایمنی به کارگران بهصورت جدی دنبال شود. امیدواریم که دیگر شاهد حوادث تلخ و هزینههای انسانی در معادن کشور نباشیم.