هشدار سطح نارنجی بارندگی صادر شد

خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
کارشناس سازمان هواشناسی از وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داد و گفت: امروز پنج‌شنبه در استان گیلان و نوار شرقی اردبیل شاهد بارش‌های پراکنده خواهیم بود.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی کبری رفیعی، افزود: از اواخر وقت امروز، شمال استان آذربایجان‌غربی نیز تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرد و برای روز جمعه نیز بارش‌هایی در مناطقی از یزد، گیلان، شمال آذربایجان‌شرقی و اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز شنبه بارش‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر تقویت خواهد شد و علاوه بر این مناطق، در استان اردبیل، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز بارش پراکنده رخ می‌دهد.

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به شدت گرفتن بارش‌ها در روز یکشنبه خاطرنشان کرد: بارش‌ها در استان‌های ساحلی خزر به‌ویژه در مازندران و گیلان با شدت بیشتری همراه خواهد بود و احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ نیز وجود دارد.

رفیعی ادامه داد در همین راستا هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این مناطق صادر شده است که شامل بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی پایتخت افزود: امروز حداکثر دمای تهران به ۳۱ درجه و حداقل دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد.

