خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران-شمال و کرج-قزوین

ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران-شمال و کرج-قزوین
کد خبر : 1687787
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران-شمال و کرج-قزوین، همچنین بارش باران در برخی محورهای گیلان و اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح امروز؛ پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه اعلام کرد: آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور نشان‌دهنده ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه است.

همچنین در آزادراه تهران شمال مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در بازه تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه گزارش شده است.

محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به ویژه محدوده تهران تا بومهن با ترافیک سنگین همراه است. آزادراه‌های تهران-پردیس و قزوین-رشت نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت وضعیت ترافیکی سنگینی دارند.

در سایر محورها، ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین در محدوده پل حصارک تا کمالشهر و در آزادراه قزوین-کرج-تهران از پایین شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

از نظر وضعیت جوی، بارش باران در برخی از محورهای استان‌های گیلان و اردبیل به ثبت رسیده است.

رانندگان و مسافران توصیه می‌شود با احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این محورها تردد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی