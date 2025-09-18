ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراههای تهران-شمال و کرج-قزوین
مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراههای تهران-شمال و کرج-قزوین، همچنین بارش باران در برخی محورهای گیلان و اردبیل خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی مرکز مدیریت راههای کشور صبح امروز؛ پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه اعلام کرد: آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای شمالی کشور نشاندهنده ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه است.
همچنین در آزادراه تهران شمال مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در بازه تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه گزارش شده است.
محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت، به ویژه محدوده تهران تا بومهن با ترافیک سنگین همراه است. آزادراههای تهران-پردیس و قزوین-رشت نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت وضعیت ترافیکی سنگینی دارند.
در سایر محورها، ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین در محدوده پل حصارک تا کمالشهر و در آزادراه قزوین-کرج-تهران از پایین شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.
از نظر وضعیت جوی، بارش باران در برخی از محورهای استانهای گیلان و اردبیل به ثبت رسیده است.
رانندگان و مسافران توصیه میشود با احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در این محورها تردد کنند.