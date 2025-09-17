دو طرح پتروشیمی به زودی به بهرهبرداری میرسد/کمبود خوراک و قطعی برق؛ معضل جدی
هدف ما سودآوری پایدار از مسیر عملیات اصلی و فعالسازی ظرفیت کامل پروژههاست و فروش سهام، استراتژی اصلی نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا خلیلی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال مالی ۱۴۰۳، با وجود چالشهایی همچون کمبود خوراک و قطعی انرژی در برخی شرکتهای سرمایهپذیر، موفق شدیم بهمیزان بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به پروژهها تزریق کنیم.
وی افزود: سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر برابر با ۹۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته؛ بیش از ۸۰ درصد این افت، ناشی از کاهش سود تقسیمی شرکتهای جم و کرمانشاه به دلیل کمبود خوراک و قطعی برق بوده است.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس پتروشیمی اوره لردگان در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۱۵ هزار تن اوره تولید کرده اما به دلیل نداشتن خوراک، به مدت سه تا چهار ماه با افت تولید مواجه بوده است. بدهی این شرکت به بانک سپه ۳۰۲ میلیون دلار است که ۸۰ درصد آن با حمایت هلدینگ بهصورت بلندمدت تقسیط شده و بخشی نیز نقدی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: خرید و نصب کمپرسور CO₂ تا پایان سال جاری تکمیل و اوایل سال آینده راهاندازی خواهد شد تا ظرفیت تولید از ۸۵ به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
خلیلی با بیان اینکه مطالبات پتروشیمی ارومیه از دولت نسبت به مقیاس مجموعه، رقم قابلتوجهی است که پیگیری وصول مطالبات از دولت، تأمین مالی از سایر منابع، حفظ تولید، توسعه محصولات و رفع موانع صادراتی از مهمترین اقدامات این مجموعه بوده است.
وی افزود: پتروشیمی ایلام یکی از بهترین پلنتهای کشور است که در این مجتمع پتروشیمی، اقدامات کلیدی شامل تأمین پایدار خوراک از پالایشگاه، قرارداد با بیدبلند، خرید پکیج BOG، کاهش فلرینگ تا ۵۰ درصد و بهبود کیفیت آب در دستور کار بوده است.
خلیلی با بیان اینکه پروژه ارغوان گستر ایلام با سرمایه ۲۹ هزار میلیارد ریال، پیشرفت ۹۸ درصدی داشته و تولید پروپیلن آغاز شده است، گفت: تأمین خوراک و جذب منابع مالی موردنیاز نیز در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: پروژه صدف خلیج فارس که ۱۳ تا ۱۵ سال روی زمین مانده بود؛ درحال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصدی در حال تکمیل است و تکمیل آن در سال جاری قطعی است.
وی همچنین از افتتاح دو طرح پتروشیمی خبر داد و گفت: پتروشیمی ارغوان گستر در مراحل پایانی قرار دارد و پتروشیمی صدف نیز تا پایان سال به مرحله نهایی میرسد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام، استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی با حمایت هلدینگ، افزایش بهرهوری عملیاتی، ارتقای کیفیت آب، جلوگیری از فلرینگ و مدیریت بدهیهای ارزی از جمله اولویتهای اصلی سال پیشرو خواهد بود.