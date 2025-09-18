خبرگزاری کار ایران
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

ضرورت حذف سختگیری‌ها در واگذاری زمین به مسکن کارگران

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بوروکراسی زائد، سخت‌گیری در واگذاری زمین، الزام به تأمین آورده اولیه فراتر از توان اغلب کارکنان و کارگران و طولانی بودن روندهای اداری، مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم دشوار و زمان‌بر کرده است، گفت: تداوم این روند، بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، به بحرانی فراگیر در حوزه معیشت کارمندان و کارگران منجر خواهد شد.

ارسلان مالکی، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به ضرورت ادامه ساخت مسکن کارگران اظهار داشت: مسکن، به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار، امروز به مهم‌ترین دغدغه کارکنان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین و مسکن در برابر درآمد ثابت کارمندان و کارگران، موجب شده است تا فاصله میان توان خرید و هزینه تأمین سرپناه روزبه‌روز بیشتر شود. تداوم این روند، بدون مداخله جدی سیاست‌گذاران، به بحرانی فراگیر در حوزه معیشت کارمندان و کارگران منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر فشار ناشی از گرانی‌ها، موانع ساختاری موجود در نظام اداری و اجرایی کشور هم  به این معضل دامن می‌زنند، تاکید کرد: بوروکراسی زائد، سخت‌گیری در واگذاری زمین، الزام به تأمین آورده اولیه فراتر از توان اغلب کارکنان و کارگران و طولانی بودن روندهای اداری، مسیر خانه‌دار شدن را برای مردم دشوار و زمان‌بر کرده است.

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی گفت: این مسائل نه تنها به اتلاف منابع می‌انجامند، بلکه اعتماد مردم  به طرح‌های حمایتی را تضعیف می‌کنند.

مالکی با اشاره به ضرورت حذف بروکراسی برای تامین مسکن کارگران و کارکنان، افزود: برای عبور از این وضعیت، اتخاذ رویکردی کارآمد و اصلاح سیاست‌های اجرایی ضروری است. حذف بوروکراسی‌های غیرضروری، ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن کارکنان و کارگران با حمایت دولت و کارفرما، واگذاری شفاف و عادلانه زمین‌های مازاد سازمانی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوین مانند اوراق رهنی، می‌تواند شرایط را به‌طور ملموس بهبود بخشد.

وی با بیان اینکه  کارگران و کارکنان، سرمایه انسانی کشور و محور توسعه ملی هستند، اظهار داشت: پاسخگویی به نیاز بنیادین آنان در حوزه مسکن، صرفاً اقدامی حمایتی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات عمومی است. به طور قطع توجه ویژه به این مطالبه، منجر به تقویت اعتماد اجتماعی و استحکام بنیان‌های اقتصادی کشور می‌شود.

