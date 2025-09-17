مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا:
افتتاح پل جدید کریدور «ارس» تا پایان امسال / افزایش توان ترانزیتی کریدور موازی «زنگزور»
رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه پل جدید کریدور ارس تا پایان امسال به افتتاح میرسد، گفت: کریدور ارس مسیر جدیدی نیست و در تمام سالهای گذشته وجود داشته و اتفاق جدید در این کریدور ساخت پل جدید در این مسیر است و با احداث این پل ظرفیت جاده اتصال آذربایجان به نخجوان از کلاله به جلفا افزایش پیدا میکند.
امین ترفع، رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره امکان انحراف در مسیر کریدور زنگزور اظهار داشت: علمیات توسعه ظرفیت جاده جلفا به کلاله در حال انجام است و ظرفیت بسیار بالایی دارد و کشور جمهوری آذربایجان به طور مستمر روند پیشرفت پروژه را از ایران پیگیری میکند.
وی ادامه داد: علمیات ساخت پل در این مسیر توسط آذربایجان در مسیر کلاله- آق بند در حال اجرا است، پیشرفت بالایی دارد و در سمت آذربایجان علمیات ساخت پل تکمیل شدهاست. در سمت ایران هم بیش از ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال این پل به افتتاح میرسد.
رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه علمیات اجرایی اتصال آذربایجان به نخجوان از مسیر ایران با پلها و جادههای جدید در حال اجرا است و دو کشور هنوز در حال پیگیری راهاندازی این مسیر هستند، گفت: همین الان هم این مسیر بین کشورها برقرار است و بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، اتصال آذربایجان و نخجوان همواره در این سالها از مسیر ایران بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که این مسیر با احداث پل جدید چه ظرفیتی برای ترانزیت و عبور کالا را خواهد داشت، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ٢۵٠ کامیون ظرفیت تردد در این مسیر را دارد و میتوان این عدد را افزایش داد.