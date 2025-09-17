افتتاح پل جدید کریدور «ارس» تا پایان امسال / افزایش توان ترانزیتی کریدور موازی «زنگزور»

امین ترفع، رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره امکان انحراف در مسیر کریدور زنگزور اظهار داشت: علمیات توسعه ظرفیت جاده جلفا به کلاله در حال انجام است و ظرفیت بسیار بالایی دارد و کشور جمهوری آذربایجان به طور مستمر روند پیشرفت پروژه‌ را از ایران پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: علمیات ساخت پل در این مسیر توسط آذربایجان در مسیر کلاله- آق بند در حال اجرا است، پیشرفت بالایی دارد و در سمت آذربایجان علمیات ساخت پل تکمیل شده‌است. در سمت ایران هم بیش از ٧٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان امسال این پل به افتتاح می‌رسد.

رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه علمیات اجرایی اتصال آذربایجان به نخجوان از مسیر ایران با پل‌ها و جاده‌های جدید در حال اجرا است و دو کشور هنوز در حال پیگیری راه‌اندازی این مسیر هستند، گفت: همین الان هم این مسیر بین کشورها برقرار است و بعد از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی، اتصال آذربایجان و نخجوان همواره در این سال‌ها از مسیر ایران بوده‌ است.

ترفع تاکید کرد: کریدور ارس مسیر جدیدی نیست و در تمام سال‌های گذشته وجود داشته و اتفاق جدید در این کریدور ساخت پل جدید در این مسیر است و با احداث این پل ظرفیت جاده اتصال آذربایجان به نخجوان از کلاله به جلفا افزایش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که این مسیر با احداث پل جدید چه ظرفیتی برای ترانزیت و عبور کالا را خواهد داشت، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ٢۵٠ کامیون ظرفیت تردد در این مسیر را دارد و می‌توان این عدد را افزایش داد.

