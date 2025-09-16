رئیس کل بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی تشریح کرد:
مثبت شدن متغیرهای کلان اقتصادی کشور در نیمه دوم سال
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامههای سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات بین مناطق و استانهای کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به تشریح وضعیت کلان اقتصاد کشور از منظر متغیرها و شاخصهای اقتصادی، تبیین برنامهها و سیاستهای پولی بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی و وضعیت چرخش پول در کشور شامل تامین مالی و برنامههای تسهیلات دهی نظام بانکی برای تامین مالی تولید و خانوارها و تحولات نظام بانکی در سالهای اخیر برای بهبود عملکرد آنها پرداخت.
علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی و بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ به بعد همواره نرخ رشد مثبتی را تجربه کرده است و ۲۰ ماه گذشته به طور مداوم با نرخ رشد اقتصادی مثبتی مواجه بوده ایم. این وضعیت باعث شده نرخ رشد اقتصادی کشور در میان کشورهای منطقه از نرخهای بالا و متمایز به شمار آید.
فرزین با اشاره به پیش بینیهای بین المللی برای کاهش رشد اقتصادی در سال جاری گفت: اگرچه پیش بینیهای بین المللی این بود که با کاهش قیمت نفت نرخ رشد نیز کاهش مییابد ولی برنامه ریزیها به گونهای انجام شد که افتی در نرخ رشد را شاهد نباشیم و بتوانیم روند مثبت نرخ رشد گذشته را همچنان ادامه دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ رشد مثبت ۲.۶ درصد در فروردین و ۲.۷ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری افزود: شروع سال جدید با ادامه روند رشد اقتصادی مثبت همراه بود و حتی در بخش خدمات نرخ رشد ۵ درصدی را شاهد بودیم. ولی در خرداد و تیرماه به دلیل بروز جنگ ۱۲ روزه و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور و رکود در سمت عرضه و تقاضای کل نرخ رشد منفی را تجربه کردیم.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دولت به دلیل کاهش و تعلیق درآمد و برنامههای حمایتی از اقشار جامعه در برابر آثار جنگ دچار کسری بودجه شد و این عوامل به همراه تقاضای شدید نقدینگی باعث شد متغیرهای کلان اقتصاد از جمله رشد اقتصاد از اهداف پیش بینی شده دور شود ولی با تصمیمات درست و برنامه ریزی در تیم اقتصادی دولت توانستیم از این شرایط به شکل باثباتی عبور کنیم.
فرزین با اشاره به علائم بازگشت در متغیرهای اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، صنایع غذایی و فولاد از مردادماه گفت: در مردادماه نرخ رشد پس از دو ماه منفی، مجدد ۱.۹ درصد مثبت شد.
همچنین موجودی انبار با افزایش ۴.۹ درصدی مواجه شد و بررسی وضعیت شامخ نیز نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات در اقتصاد کشور باشیم و فضای کسب و کارها بهبود یابد.
برنامه ریزی برای بازگشت نقدینگی به کانال ۲۰ درصد
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای پولی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نرخ رشد نقدینگی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود با سیاستهای پولی اتخاذ شده به نرخ رشد متوسط ۲۵ درصدی پنجاهساله نقدینگی در ایران رسید و ثباتی در وضعیت نقدینگی کشور به وجود آمد. در سال جاری به ویژه بعد از جنگ، نرخ رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بودجه دولت و هم ناشی از تقاضای بالای نقدینگی در جامعه شدیدا افزایش پیدا کرد که منجر به بافزایش نرخ نقدینگی به کانال ۳۰ درصدی شد.
فرزین افزود: همانگونه که ما در جنگ تنها هستیم در تامین مالی نیز تنها هستیم و حتی محدودیتهایی برای دسترسی به منابع خود در خارج از کشور داریم بنابراین ناچار به اتکا به منابع داخلی برای تامین نقدینگی هستیم. در این شرایط بازار سرمایه به دلیل وضعیت بیثبات قادر به تامین مالی نبود و نظام بانکی به تنهایی بار تامین مالی و نقدینگی را برای عبور کشور از شرایط حساس جنگی به دوش میکشید.
رئیس کل بانک مرکزی به برنامههای بانک مرکزی برای بازگرداندن نقدینگی به کانال ۲۰ درصد اشاره کرد و گفت: برنامههای ما باید به گونهای باشد که باعث انسداد پولی و آسیب به تولید نشود و همزمان روند رشد نقدینگی را به روند بلندمدت بازگردانیم.
وی افزود: با اتخاذ سیاستهایی مانند پیش فروش سکه سعی در جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت تولید داریم. همچنین با استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام، برات الکترونیک و کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای تامین مالی بنگاهها و خانوارها اقدام میکنیم تا ضمن کنترل نقدینگی روند تامین مالی اقتصاد با اختلال مواجه نشود.
فرزین به برنامه بانک مرکزی برای تامین مالی پروژههای بزرگ از طریق فروش ۲۵۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد و افزود: منابع نظام بانکی بیشتر برای تامین سرمایه در گردش و تسهیلات خرد به کار میرود و امکانی برای تامین مالی پروژههای توسعهای از طریق نظام بانکی وجود ندارد از این رو با فروش اوراق گواهی سپرده خاص به تامین مالی این بخش از اقتصاد اقدام میکنیم.
روند صعودی تسهیلات دهی بانکها با نگاه ویژه به افزایش سهم خانوار
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به روند صعودی تامین مالی خانوار در چند سال اخیر گفت: سهم خانوار از ۱۱ تا ۱۲ درصد از تسهیلات بانکی به حدود ۲۵ درصد رسیده است. بخشی از این بار تامین مالی مربوط به تسهیلات تکلیفی است که در سالهای اخیر رشد بالایی داشته است. همچنین در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات دهی بانکها بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: محدود کردن تامین مالی منجر به رکود و انسداد پولی در بخش تولید میشود و افزایش آن آثار تورمی دارد. از این رو تامین مالی و نقدینگی موضوعات مهمی است که همه روزه در بانک مرکزی با آن مواجهیم و سعی میکنیم با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و استفاده از ابزارهای گوناگون، ثبات اقتصادی برای کشور به وجود آوریم.
لزوم افزایش اختیارات شعب بانکها با هدف توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص لزوم افزایش اختیارات شعب بانکها در استانها و شهرستانهای کشور در راستای توزیع عادلانه تسهیلات بانکی گفت: آخرین آمار نشان میدهد سهم استان تهران در تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی، ۶۰ درصد است همچنین در میزان سپردهها نیز ۵۸ درصد است. در حالی که سهم استانهای دیگر در ردههای بعدی مانند خراسان و اصفهان حدود ۴ درصد است.
فرزین افزود: با وجود سهم بسیار بالای استان تهران در تسهیلات و سپردهها تنها ۲۰ درصد در رشد اقتصادی سهم دارد. بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شود تا بانکها در استانها اختیارات بیشتری داشته باشند. افزایش اختیارات نیز بایستی با تجهیز شعب بانکها همراه باشد.
به گفته رئیس هیات عالی بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکهای خصوصی در کنار بانک مرکزی در حال پیگیری این موضوع هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم انجام آمایش سرزمین و داشتن نقشه توسعه صنعتی در کشور گفت: با توجه به اینکه گردش پول در استانها به دنبال فعالیتهای صنعتی انجام میشود بنابراین باید کشور به سمت داشتن نقشه توسعه صنعتی برود. همچنین بخش عمده شرکتهای بزرگ در شهرستانها باید سپردههای خود را در شهرستان نگه داشته و به تهران منتقل نکنند.
برنامه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: براساس تجربه جهانی برای افزایش پایداری بانک ها، موضوعات کفایت سرمایه و اخذ ذخایر مناسب حائز اهمیت است. بر همین اساس، بانک مرکزی این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: طی سالهای گذشته، کفایت سرمایه شبکه بانکی کاهش پیدا کرده و متوسط آن منفی شده بود. در این شرایط، توان تامین مالی بانکها کاهش پیدا میکند. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت افزایش سرمایه شبکه بانکی را پیگیری کند و سود بانکها صرفا به افزایش سرمایه اختصاص یابد. ذخایر لازم نیز در بانکها گرفته شود. بر همین اساس، سرمایه بانکها از ۳۶۶ همت در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ همت در حال حاضر رسیده و برنامه بانک مرکزی رسیدن به ۱۳۵۰ همت تا پایان سال است.
رئیس هیات عالی درخصوص نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی گفت: نسبت کفایت سرمایه بدون احتساب یک بانک خاص در اسفند ۱۴۰۳ به ۵ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن این مقدار ۲.۲ درصد بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر بانکهای دارای کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد به ۱۴ بانک رسیده در حالی که در سال ۱۴۰۱ تنها ۷ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند.
فرزین تاکید کرد: در حال حاضر ۶ بانک کفایت سرمایه منفی دارند که بانک مرکزی برای آنها برنامه ویژهای دارد. این بانکها نیازمند ۱۴۰۰ همت منابع هستند تا به کفایت سرمایه ۸ درصد برسند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانکها باید تخصصی شوند که دستورالعملهای آن در هیات عالی تصویب و ابلاغ شده و با بانکها نیز مذاکراتی در حال انجام است.
لزوم پاسخگویی مالکین بانکها
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم پاسخگویی مالکین بانکها گفت: براساس قانون برنامه هفتم، ۳۳ درصد سهام بانکها با مصوبه هیات عالی میتواند در اختیار یک ذینفع واحد قرار گیرد. در این صورت، میتوان انتظار داشت مالکین بانکها پاسخگوی اقدامات خود باشند.
فرزین افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته به گونهای عمل شده که مالکیت بانکها مشخص نیست و مسئولیت پاسخگویی اقدامات مالکین بر عهده مدیران بانکها قرار گرفته در حالی که مدیران صرفا باید به اقدامات مدیریتی پاسخ دهند.