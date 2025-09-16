وزیر جهاد کشاورزی:
آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور به حفاظت از اراضی کشاورزی گره خورده است
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که آینده کشاورزی و امنیت غذایی کشور به حفاظت از اراضی کشاورزی گره خورده است، تصریح کرد: ولعی که در افراد و یا نهادها برای تغییر کاربری اراضی در قالب احداث باغ ویلاها، اضافه کردن به محدوده های شهری و... وجود دارد، موجب نابودی اراضی کشاورزی میشود.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری در پنجمین نشست کارگروه ملی یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با بیان این مطلب، اظهار داشت: در حال حاضر، حدنگاری و صدور اسناد تک برگی اقدامی مهم برای حفاظت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می شود.
وی، سرعت خرد شدن اراضی را بیشتر از یکپارچه سازی اراضی کشاورزی دانست و بر ضرورت جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با اتکاء به احکام قانونی و بهره گیری گسترده از روش های آموزشی و ترویجی برای متقاعد کردن کشاورزان تاکید کرد.
نوری گفت: در بحث تجمیع اراضی کشاورزی می شود به جای تجمیع زمین، مدیریت اراضی را یکپارچه کنیم زیرا هدفمان این است که کشاورزی به شکل مطلوب انجام شود و یک مدیریت خوب روی قطعات زمین باشد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تشکیل شرکت های کشت صنعت کوچک خانوادگی را از جمله راهکارهای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی که داشتم در برخی از کشورها برای جلوگیری از تکه تکه شدن اراضی پس از فوت افراد، شرکتهای کوچک خانوادگی کشاورزی با سهام مشخص تشکیل می شود و این اقدام می تواند از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند.
نوری، ادامه داد: تشکیل شرکت های کشت صنعت کوچک خانوادگی ابتدا باید در دولت مطرح و پس از تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.