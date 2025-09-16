خبرگزاری کار ایران
صنعت آب و برق ایران توان رقابت بین‌المللی دارد

صنعت آب و برق ایران توان رقابت بین‌المللی دارد
رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو گفت: دستاوردهای کشور در صنعت آب و برق، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در شرایط تحریمی نیز از توان رقابت‌پذیری بین‌المللی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدولی علاءالدینی در «رویداد ملی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، کالا و دانش‌بنیان‌های صنعت آب و برق» اظهار داشت: این رویداد صرفاً یک گردهمایی نمادین نیست، بلکه فرصتی است برای پیوند دادن دانش و توان مهندسی کشور با نیازهای واقعی بازارهای منطقه‌ای و جهانی. صادرات باید به‌عنوان یک راهبرد جدی در سیاست‌های کلان وزارت نیرو و کشور دیده شود.

وی با اشاره به حمایت وزیر نیرو از برگزاری این گردهمایی افزود: مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو مأموریت یافته بستری فراهم کند تا حضور شرکت‌های صادرکننده و دانش‌بنیان در بازارهای خارجی آسان‌تر، کم‌ریسک‌تر و پایدارتر شود.

رییس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو تصریح کرد: صادرات در بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اشتغال پایدار ایفا می‌کند.

علاءالدینی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه آب و برق گفت: امروز توانمندی‌های ملی از طراحی و مشاوره تا ساخت نیروگاه‌ها، سدها، تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال و تجهیزات تخصصی به سطحی رسیده است که ضمن پاسخگویی به نیازهای کشور، قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را نیز دارند.

وی با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای تبادل تجربه و شناسایی موانع صادرات است، افزود: از همه فعالان اقتصادی می‌خواهیم نگاه خود را فراتر از معرفی توانمندی‌ها ببرند و با بهره‌گیری از نشست‌ها و شبکه‌سازی‌های این برنامه، ارتباط مؤثرتری میان بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاران ایجاد کنند.

رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد: این گردهمایی نقطه عطفی برای ترسیم مسیر آینده صادرات در صنعت آب و برق باشد و فعالان این حوزه با دستاوردهای عملی از آن خارج شوند.

