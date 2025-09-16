به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، اظهار داشت: دقایقی پیش بیست و دومین کمیسیون مشترک اقتصادی را با موفقیت برگزار کردیم و این کمیسیون پس از ٣ سال وقفه برگزار شد.

وی ضمن تشکر از کشور دوست برادر و مسلمان پاکستان گفت: پاکستان به صورت همه جانبه از برگزاری این کمیسیون حمایت کرد و در جنگ ١٢ روزه هم حامی ایران بود و پس از جنگ ١٢ روزه از رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این کمیسیون هم در حوزه‌های فرهنگی، صنعتی، تجاری ، حمل و نقل و گردشگری صحبت‌های مفصل انجام شد.

وی با بیان اینکه این کمیسیون بلافاصله یک ماه پس از سفر رییس جمهور کشورمان به پاکستان برگزار شد، اظهار داشت: در این دیدار درباره ارتقای تجارت تا ١٠ میلیارد دلار توافقاتی شد و در حال حاضر میزان تجارت دو کشور ٣.١ میلیارد دلار است و این توافقات مسیر تحقق ارتقای تجارت را هموار می‌کند.

صادق با بیان اینکه بخشی از این تبادلات تجاری تهاتری است و درباره نوع تهاتر به توافق رسیدیم، ادامه داد: در خصوص حمل و نقل جاده ای و حضور کامیون‌های ایرانی در خاک پاکستان و افزایش تعداد کامیون ها و ایجاد بازارچه‌های مرزی با پاکستان توافقاتی داشتیم. همچنین در خصوص تسهیل مسیر ریلی و افزایش حجم بار ریلی مذاکراتی داشتیم. از دیگر مذاکرات بین دو کشور درباره بنادر و کشتیرانی و هم افزایی بنادر گوادر و چابهار بوده است.

وی افزود: در سفر رییس جمهور به پاکستان ١٢ تفاهم به امضا رسیده بود و در کمیسیون این دوره هم به ١٣ تفاهم دیگر رسیدیم که به زودی ابلاغ خواهد شد.

