خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
در مناقشات اخیر حامی ایران بودیم

وزیر بازرگانی پاکستان با بیان اینکه در مناقشات اخیر حامی ایران بودیم، گفت: تمرکز ما بر روی کمیسیون مشترک اقتصادی است و در این حوزه به توافقات دو جانبه رسیدیم. پروتکل‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی توافق شد تا به طیف عظیمی از مردم دو کشور سود و منفعت برسانیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جام کمال خان، وزیر بازرگانی پاکستان در بیست و دومین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان ضمن تشکر از دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نشست با بیان اینکه در این دو روز ملاقات فراوانی با وزرا و معاون اول ایران داشتم، اظهار داشت: علاوه بر روابط دو جانبه در این اجلاس، در حاشیه کمیسیون، فعالان اقتصادی ۵٠ شرکت پاکستانی هم با همتای خود در ایران جلسات تجاری برگزار کردند.

وی ادامه داد: انجام این توافقات با مذاکرات سران دو کشور؛ نخست وزیر پاکستان و رییس جمهور ایران مسیر شد. 

وزیر بازرگانی پاکستان گفت: تمرکز ما بر روی کمیسیون مشترک اقتصادی است و در این حوزه به توافقات دو جانبه رسیدیم. پروتکل‌های مختلفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی توافق شد تا به طیف عظیمی از مردم دو کشور سود و منفعت برسانیم. 

وی افزود: مردم دو کشور از طریق توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری که در آینده نزدیک ایجاد می‌شود، سود خواهند برد.

کمال خان با بیان اینکه مردم دو کشور از قرن‌ها مرز مشترک دارند، اظهار داشت: دو کشور اخیرا درگیر مناقشاتی بودند اما هر دو کشور درباره این مناقشات مواضع مشترک داشتند و از یکدیگر حمایت کردند. 

وزیر بازرگانی پاکستان گفت: هدف ما این است که بیست و سومین کمیسیون را هر چه سریع‌تر برگزار کنیم و می‌خواهیم در این کمیسیون نتایجی از توافقات انجام شده را داشته باشیم.

 

