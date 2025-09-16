ایران سومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، زهرا جلیلی مقدم وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز ملی خرما در ۲۵ شهریور، افزود: ایران با داشتن بیش از ۴۰۰ رقم و ژنوتیپ خرما، یکی از غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی این محصول ارزشمند را در جهان داراست.

وی اظهار کرد: خرمای پیارم هرمزگان، شاهانی فارس، کبکاب بوشهر، استعمران خوزستان، مضافتی کرمان و ربی سیستان‌ و بلوچستان تنها بخشی از تنوع بی‌نظیر خرمای ایرانی هستند که شهرت جهانی دارند.

جلیلی مقدم با اشاره به صادرات خرما نیز گفت: ایران در سال گذشته حدود ۴۳۰ هزار تن خرما به ارزش نزدیک به ۳۹۵ میلیون دلار صادر کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به این ظرفیت، تمرکز بر بهبود کیفیت، بسته‌بندی مناسب و بازاریابی هدفمند می‌تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

جلیلی مقدم درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه صنعت خرما اذعان داشت: اصلاح و نوسازی باغات، حمایت از توسعه مکانیزاسیون، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ساماندهی تولید نهال، جایگزینی ارقام تجاری و بازارپسند، حمایت از تولید نهال سالم و ژنوتیپ‌های اصیل و امیدبخش خرما از جمله برنامه ها در حوزه خرما است.

وی همچنین از همکاری در طرح بررسی سازگاری ژنوتیپ‌های امیدبخش، حمایت از تولید داخلی دستگاه بالابر خرما، شناسنامه‌دار کردن باغات خرما و تدوین طرح زنجیره ارزش و تولید این محصول خبر داد و تأکید کرد: بخشی از این اقدامات اجرایی شده و سایر برنامه‌ها نیز در حال پیگیری و اجرا هستند.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری خرما را فراتر از یک میوه دانست و گفت: خرما سرشار از انرژی طبیعی، فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی است و می‌تواند بهترین و سالم‌ترین جایگزین برای قند محسوب شود.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این، صنعت خرما به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.

جلیلی مقدم اظهار داشت: این محصول علاوه بر ارزش غذایی و دارویی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و سفره ایرانیان دارد.

