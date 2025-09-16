دلیل کاهش 18 درصدی صادرات ایران به عراق

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ در نخستین کمیته مدیریت تدابیر ویژه در حوزه روابط اقتصادی این دو کشور گفت: صادرات ایران به عراق از اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته، هرچند بخشی از این کاهش جبران شده و اکنون به ۱۸ درصد رسیده است.

وی، کاهش صادرات ۲ کالا به عراق را دلیل افت صادرات ایران به این کشور دانست و گفت: صادرات گاز ایران به عراق در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳، یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده و امسال با کاهش ۶۵۰ میلیون دلاری به ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است.

ربیهاوی دومین کالا که در صادرات ایران به عراق کاهش چشمگیر داشته را میلگرد اعلام کرد و گفت: صادرات میلگرد به عراق در ۵ ماهه امسال ۱۷۴ میلیون دلار کاهش داشته است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: کاهش صادرات گاز ایران به عراق تاثیر زیادی بر تراز تجاری کشور داشته است.

ربیهاوی با اشاره به کاهش ۲ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور، گفت: از مجموع ۲ میلیارد دلار کاهش تراز تجاری، ۸۵۰ میلیون دلار از آن مربوط به کاهش صادرات ما به عراق است.

وی با اشاره به عدم قطعیت آمار صادرات گاز از کشور، گفت: آمار صادرات گاز از ایران به عراق و سایر کشورها در گمرکات اظهار نمی‌شود و شرکت ملی گاز ایران هرچند وقت یکبار آمار صادرات گاز را به گمرک می‌دهد. بنابراین ممکن است آمار صادرات گاز به عراق در شهریورماه تغییر کند.

وی خاطرنشان کرد: آمار صادرات گاز به عراق در آمار تجاری ما اهمیت زیادی دارد.

ربیهاوی با بیان اینکه ۵۳ درصد کالاهای صادراتی به عراق، کالاهای مواد اولیه و خام بوده است، گفت: در مورد گروه های کالایی صادراتی، صادرات بخش صنعت ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، پتروشیمی ۱ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار و کشاورزی ۴۹۱ میلیون دلار بوده است‌.

همچنین، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: صادرات ایران به عراق در ۵ ماهه نخست سال گذشته طبق آمار گمرک از نظر ارزشی ۴ میلیارد و ۵۷۹ میلیون دلار بوده که درصد سهم کشور عراق از کل ارزش صادرات کشورمان طی ۵ ماهه نخست سال گذشته ۲۰/۸۸ درصد است. این در حالی است که میزان صادرات ایران به عراق طی ۵ ماهه نخست امسال از نظر ارزشی ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار است که درصد سهم کشور عراق از کل ارزش صادرات کشورمان طی ۵ ماهه نخست سال جاری به ۱۷/۹۳ درصد رسیده است.

وی، واردات ایران از عراق طی ۵ ماهه امسال را از نظر ارزشی ۱۷۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: افت صادرات ما به عراق مربوط به همه کالاهای صادراتی به عراق نیست، بلکه دلیل اصلی کاهش صادرات گاز ایران به عراق است. همچنین دلیل کاهش عمده واردات ایران از عراق به کاهش واردات طلا بازمی‌گردد، ولی در صادرات بقیه کالاها رشد بسیار خوبی هم داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: با کاهش صادرات گاز ایران به عراق، قطر، ترکیه و امارات جایگزین ایران می‌شوند. ذهنیت ما این است که بار دیگر صادرات خود را به ۱۲ میلیارد دلار برسانیم و ضمن حفظ میزان صادرات خود، این مقدار را هم ان‌شاءالله افزایش دهیم. در نیمه دوم سال اعداد و ارقام عوض می‌شود و امیدواریم میزان صادرات ما به ۲۰ میلیارد دلار برسد

