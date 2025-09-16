گزارشی از خدمات بانک صادرات ایران در سرزمین «بانوی کرامت» به مناسبت روز قم

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، پرداخت تسهیلات حمایتی تنها بخش کوچکی از خدمات گسترده بانکی و مالی این بانک در استان قم است که طی شش‌ماهه نخست سال جاری در ۲۵ شعبه فعال ادامه یافته است.

بر اساس این گزارش، مانده تسهیلات پرداختی بانک صادرات ایران در قم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (ریالی و ارزی) بوده و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال تعهدات شامل اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی این استان اختصاص یافته است.

همچنین در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه و بیش از ۴۳۰ فقره وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است. علاوه بر این، پرداخت بیش از ۳۴۰ فقره تسهیلات مشاغل خانگی و بنگاه‌های خرد و ۶۲ فقره وام ضروری نیز در دستور کار قرار داشته که روند آن در نیمه دوم سال با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

حمایت از تولید و اشتغال پایدار از مهم‌ترین اهداف بانک صادرات ایران در سراسر کشور است. در استان قم نیز این رویکرد دنبال شده و واحدهای صنعتی مختلف از جمله گروه صنعتی لینا، شرکت سقف بهمن، شرکت برازش صنعت، شرکت رهاپاپیروس معین، فولاد تکتازان خاورمیانه، شرکت آرد درخشان قم و بسیاری دیگر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان از مشتریان بانک هستند که تحت حمایت مالی قرار دارند.

گفتنی است؛ در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در آذرماه ۱۳۹۷، پیشنهاد شورای اسلامی شهر قم برای نامگذاری ۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها به قم، به عنوان «روز قم» تصویب شد و از آن سال تاکنون ویژه‌برنامه‌های متعددی به مناسبت این روز در سطح شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

