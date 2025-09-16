صادرات توربین پیشرفته گازی به روسیه/ هزاران فرصت در دل تحریم وجود دارد که باید شناسایی کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، کالا و دانش بنیان های صنعت آب و برق در وزارت نیرو اظهار داشت: توانستیم برای نخستین بار توربین پیشرفته گازی را به عنوان یک تجهیز پیشرفته ایرانی در صنعت برق به روسیه صادر کنیم و این مهم با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان محقق شد.

وی همچنین از صادرات ژنراتور و برخی دیگر از تجهیزات برقی به این کشور خبر داد و گفت: همچنین موفق به تعمیر موتور هواپیما شده ایم.

وزیر نیرو، صادرات را هنگامی ارزشمند توصیف کرد که با دانش بنیانی همراه بوده و ارزش افزوده ایجاد کند.

وی خاطرنشان‌کرد: سال ها صادرات موادمعدنی و خام فروشی داشته ایم، اما صادرات وقتی افتخار آمیز است که ارزش‌آفرین بوده و ارزش افزوده ایجاد کند.

علی آبادی به ساخت چند نیروگاه در کشور سوریه و نیز تعمیرات نیروگاهی در این کشور توسط متخصصان ایران اشاره کرد و گفت: در کشور عراق نیز چند نیروگاه احداث کرده و موفقیت های زیادی در این کشور حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای موفقیت در صادرات باید همه زنجیره را در کنارهم داشت، افزود: صنعت برق حتی توانسته است در برخی پروژها تامین مالی نیز انجام دهد.

وزیر نیرو بر ضرورت هم افزایی و همکاری شرکت های ایرانی برای ورود قدرت مندانه تر در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: موفقیت وقتی حاصل می شود که همه در کنار هم قرار بگیریم. امروز صادرات نه یک گزینه بلکه یک راهبرد ملی است و در این رابطه وزارت نیرو بر تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعت آب و برق تاکید دارد.

علی آبادی به شرکت های توانمند صنعت آب و برق توصیه کرد که کاری، کارستان و در خور شان ملت بزرگ ایران انجام دهند زیرا این صنعت از نظر کیفی به پیشرفت های مهمی دست یافته و می تواند با بهترین شرکت های جهانی نیز رقابت کند.

وی به تلاش صنعت برق برای دریافت پروژه ای در یکی از کشورها اشاره کرد که با وجود کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر، با دخالت های سیاسی به کشور دیگری واگذار شد.

وزیر نیرو بر تقویت مهندسی شرکت های آب و برق با هدف حضور پررنگ تر در عرصه های جهانی اظهار داشت:گرچه تحریم ها مثبت نیستند اما می توان با کمک یکدیگر تحریم را به فرصت تبدیل کرد؛ هزاران فرصت در دل تحریم ها وجود دارد که باید آنها را شناسایی و استفاده کرد.

وی بر استفاده از فاینانس های بین المللی از سوی نظام بانکی با هدف حمایت مالی از شرکت های ایرانی صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و گفت: انقلاب صنعتی چهارم درحال اتمام است و به زودی به انقلاب صنعتی پنجم جهان خواهد رسید بنابراین نباید در گذشته بمانیم بلکه باید هوشمندانه به سمت آینده برویم و سیاست گذاری هوشمندانه و تسهیل مقررات صادراتی را پیگیری کنیم.

