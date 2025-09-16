صادرات توربین پیشرفته گازی به روسیه/ هزاران فرصت در دل تحریم وجود دارد که باید شناسایی کرد
وزیر نیرو گفت: توانستیم برای نخستین بار توربین پیشرفته گازی را به عنوان یک تجهیز پیشرفته ایرانی در صنعت برق به روسیه صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، کالا و دانش بنیان های صنعت آب و برق در وزارت نیرو اظهار داشت: توانستیم برای نخستین بار توربین پیشرفته گازی را به عنوان یک تجهیز پیشرفته ایرانی در صنعت برق به روسیه صادر کنیم و این مهم با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان محقق شد.
وی همچنین از صادرات ژنراتور و برخی دیگر از تجهیزات برقی به این کشور خبر داد و گفت: همچنین موفق به تعمیر موتور هواپیما شده ایم.
وزیر نیرو، صادرات را هنگامی ارزشمند توصیف کرد که با دانش بنیانی همراه بوده و ارزش افزوده ایجاد کند.
وی خاطرنشانکرد: سال ها صادرات موادمعدنی و خام فروشی داشته ایم، اما صادرات وقتی افتخار آمیز است که ارزشآفرین بوده و ارزش افزوده ایجاد کند.
علی آبادی به ساخت چند نیروگاه در کشور سوریه و نیز تعمیرات نیروگاهی در این کشور توسط متخصصان ایران اشاره کرد و گفت: در کشور عراق نیز چند نیروگاه احداث کرده و موفقیت های زیادی در این کشور حاصل شده است.
وی با تاکید بر اینکه برای موفقیت در صادرات باید همه زنجیره را در کنارهم داشت، افزود: صنعت برق حتی توانسته است در برخی پروژها تامین مالی نیز انجام دهد.
وزیر نیرو بر ضرورت هم افزایی و همکاری شرکت های ایرانی برای ورود قدرت مندانه تر در بازارهای جهانی تاکید کرد و گفت: موفقیت وقتی حاصل می شود که همه در کنار هم قرار بگیریم. امروز صادرات نه یک گزینه بلکه یک راهبرد ملی است و در این رابطه وزارت نیرو بر تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای صنعت آب و برق تاکید دارد.
علی آبادی به شرکت های توانمند صنعت آب و برق توصیه کرد که کاری، کارستان و در خور شان ملت بزرگ ایران انجام دهند زیرا این صنعت از نظر کیفی به پیشرفت های مهمی دست یافته و می تواند با بهترین شرکت های جهانی نیز رقابت کند.
وی به تلاش صنعت برق برای دریافت پروژه ای در یکی از کشورها اشاره کرد که با وجود کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر، با دخالت های سیاسی به کشور دیگری واگذار شد.
وزیر نیرو بر تقویت مهندسی شرکت های آب و برق با هدف حضور پررنگ تر در عرصه های جهانی اظهار داشت:گرچه تحریم ها مثبت نیستند اما می توان با کمک یکدیگر تحریم را به فرصت تبدیل کرد؛ هزاران فرصت در دل تحریم ها وجود دارد که باید آنها را شناسایی و استفاده کرد.
وی بر استفاده از فاینانس های بین المللی از سوی نظام بانکی با هدف حمایت مالی از شرکت های ایرانی صادر کننده خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و گفت: انقلاب صنعتی چهارم درحال اتمام است و به زودی به انقلاب صنعتی پنجم جهان خواهد رسید بنابراین نباید در گذشته بمانیم بلکه باید هوشمندانه به سمت آینده برویم و سیاست گذاری هوشمندانه و تسهیل مقررات صادراتی را پیگیری کنیم.