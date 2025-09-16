خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان بورس:

ممنوعیت رمز ارز در کشور اشتباه است

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بحث رمز ارز و رمز دارایی بحثی است که امروز در اقتصاد وجود دارد و ممنوعیت آن اشتباه است و در بلندمدت باید مقررات این حوزه را اصلاح کنیم. باید مقررات گذاری در رمز دارایی بر عهده بورس و رمز ارز بر عهده بانک مرکزی باشد تا بتوان از این پیچ خطرناک عبور کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت‌اله صیدی در همایش سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه امروز مهمترین مسأله کشورها از جمله ایران بحث رشد اقتصادی است، اظهار داشت: سال‌هاست که بیان می‌شود که مسأله کشور رشد است و شاید رشد اقتصادی مهمترین مسأله اقتصادی کشورمان باشد.

وی ادامه داد : رشد اقتصادی به معنای تغییر در نرخ تولید ناخالص داخلی در سال‌های متمادی است و این موضوع امروز دغدغه اغلب فعالان اقتصادی کشورمان شده‌است.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه رشد اقتصادی نیاز به تشکیل سرمایه دارد و تشکیل سرمایه هم نیاز به افزایش شفافیت و کارایی بازار دارد، گفت: حفظ رشد اقتصادی با چالش‌های زیادی مواجه است و در این زمینه دو چالش مهم داریم که یک نوع تهدید محسوب می‌شود و از سوی دیگر دو فرصت داریم. تورم مزمن تهدیدی است که امروز نرخ آن وارد کانال دیگری شده و تهدید دیگر هم ارزش پول ملی است. همچنین منابع و ذخایر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از فرصت‌ها است و خوشبختانه در کشورمان بازار و منابع و تقاضا وجود دارد.

صیدی گفت: همچنین فرصت دیگر امید و اشتیاق مردم و کارآفرینان است  که وجه مثبت اقتصاد محسوب می‌شود.

وی افزود: بحث دیگر موضوع تاب‌آوری است که البته مسأله پرچالشی محسوب می‌شود. این تاب آوری بسیار مهم است تا بتوانیم با آن از گردنه‌های خطیر عبور کنیم.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه شاخص بورس مانند دماسنج است و نمی‌توان با دماسنج آب و هوا را تغییر کند، گفت: نمی‌توان با شاخص، شرایط بورس را تغییر داد و این تقاضا مانند این است که از هواشناسی بخواهیم دما را تغییر دهد ما هم نمی‌توانیم در بورس، بازار را تغییر دهیم.

وی گفت: نمی‌توان فقط در بورس سود شرکت‌ها را ببینیم و باید نصاب خرید اوراق در صندوق‌ها را ببینم و باید حتما به نرخ بهره و بهای تولید توجه داشت.  نرخ بهره و نرخ اوراق دولتی اگر بالا باشد، تولید قفل می‌شود و تنگنای مالی زیادی ایجاد می‌شود و این هم چالش بزرگی است و باید در بورس شاهد یک بهره متعادل و برانگیزاننده باشیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بحث رمز ارز و رمز دارایی بحثی است که امروز در اقتصاد وجود دارد و ممنوعیت آن اشتباه است و در بلند مدت باید مقررات این حوزه را اصلاح کنیم. باید مقررات گذاری در رمز دارایی بر عهده بورس و رمزارز بر عهده بانک مرکزی باشد تا بتوان از این پیچ خطرناک عبور کند.

وی با بیان اینکه ما ۶ ماهه مهمی را پیش رو داریم ، گفت: بنگاه‌ها وضعیت خوبی دارند هر چند ایده‌آلی نیست اما چیزی که مشخص است که شرکت‌ها بهتر از گذشته عمل می کنند و این روند به غیر از بازار پول و بازار سرمایه محقق نمی‌شود.

