بانک کشاورزی در آستانه سهم ۸ درصدی از شبکه بانکی قرار گرفت

بانک کشاورزی در آستانه سهم ۸ درصدی از شبکه بانکی قرار گرفت
بر اساس تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت سپرده‌های مردمی در بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی تا پایان مردادماه سال جاری، با جذب 24 درصد از رشد خالص منابع بانکی توسط بانک کشاورزی، سهم این بانک از بازار با افزایش 0.59 درصدی نسبت به ماه قبل به 7.29 درصد رسید و یک گام دیگر به کسب سهم ۸ درصدی از نظام بانکی نزدیک شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مبلغ افزایش سپرده‌های مردمی این بانک در پایان مرداد نسبت به ماه قبل 670 هزار و 200 میلیارد ریال بوده و به گواه آمار، در همین مدت بانک کشاورزی 23.8 درصد از خالص رشد منابع جدید شبکه بانکی را جذب کرده است.

بر اساس این گزارش، جهش هم‌زمان در «حجم سپرده‌ها» و «سهم بازار» بانک کشاورزی حاصل اجرای سیاست‌های فعال در مدیریت منابع، بهبود تجربه مشتری در شبکه شعب و درگاه‌های دیجیتال و تمرکز بر بازارهای هدف است؛ روندی که با کاهش فاصله تا سهم 8 درصدی این بانک، زمینه دستیابی به این هدف را در افق نزدیک فراهم می‌کند.

این گزارش می‌افزاید، استمرار جذب منابع، ضمن تقویت تاب‌آوری مالی بانک کشاورزی، امکان پشتیبانی مؤثرتر از بخش کشاورزی و زنجیره تأمین مرتبط را فراهم کرده و در همین راستا، برنامه‌های توسعه سبد محصولات سپرده‌ای و گسترش خدمات غیرحضوری در دستور کار قرار دارد.

شایان ذکر است، وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی پیش‌تر از برنامه ریزی این بانک برای افزایش سهم از بازار بانکی به 8 درصد خبر داده و درباره الزامات تحقق این هدف گفته بود: تجهیز منابع، توسعه خدمات دیجیتال و بانکداری شرکتی، از جمله راهبردهای کلیدی بانک کشاورزی برای افزایش سهم از بازار و جذب سپرده‌ها در سال جاری است.

