ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی ۴ برابر هر تن کالای صادراتی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیام باقری در رویداد ملی صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا و دانش بنیان های صنعت آب و برق در وزارت نیرو اظهار داشت: اکنون سیاست های ارزی بانک مرکزی رجحان پیدا کرده بر سیاست های تجاری که لازم است این رویه تغییر داده شود.

وی صادرات را یک فرایندمهم برای همه کشورهای جهان دانست و ادامه داد: صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است.

رئیس سندیکای برق ایران خاطرنشان کرد: صادرات منجر به توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد و صادرات غیر نفتی مبتنی بر ارزش افزوده این امر را محقق می کند.

باقری گفت: سال ها صادرات کشور متمرکز بر منابع خام بوده که باید این فرایند تغییر جهت دهد.

وی با بیان اینکه ارزش دلاری هرتن کالای وارداتی ما تقریبا چهار برابر ارزش دلاری هرتن کالای صادراتی است ادامه داد: این به معنای آن است که کالاهای صادراتی ما ارزش افزوده پایین تری دارند .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تداوم این روند در بلندمدت مسیر رسیدن به توسعه پایدار نیست و باید تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است رویکرد صادراتی کشور به سمت صادرات غیر نفتی دارای ارزش افزوده برود و این صادرات است که خواهد توانست توسعه پایدار ایجاد کند.

وی صنعت آب و برق ایران را پرچم دار صادرات باارزش افزوده دانست و ادامه داد: صنعت برق از وابستگی کامل در چهار دهه گذشته اکنون به صنعتی پیشرو در جهان تبدیل شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید برق تغییر رویکرد صادرات غیر نفتی به صادرات دارای ارزش افزوده گفت: باید برای تحقق این امر صنایعی که ایجاد ارزش افزوده می کنند شناسایی و تقویت شوند.

انتهای پیام/