به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مصطفی محقق داماد در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به ارتباط اقتصاد با دین اظهار داشت: : علم یا دانش اقتصاد است و از مقوله هستی است نه بایستی، واقعیت این است که با هم ارتباط تنگاتنگی ندارند چراکه دین و دینداری بایدها و نبایدها و جهان‌بینی است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که فیزیک نه مسلمان است نه کافر، بنابراین اقتصاد هم همین‌طور است. در دین سه نهاد داریم که با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارند که یکی از آنها مدیریت اموال است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اموال در ادبیات اسلامی بر دو بخش است یکی اموال عمومی و دیگری اموال خصوصی است، گفت: اموال عمومی مانند انفال جزو اموال عمومی است در فقه اسلامی برای مدیریت آن دستورات دقیق داده شده است. وظیفه حاکمیت حفظ اموال عمومی و افزودن بر آن است. حاکمیت نباید عین انفال را مصرف کند، حاکم مالک انفال نیست بلکه مدیر آن است.

محقق داماد با تاکید بر اینکه مصرف نفت بر سر سفره مردم درست نیست، گفت: نفع نفت باید برای مردم خرج شود نه خود نفت و اساسا شعار آوردن نفت سر سفره مردم شعار اشتباهی بود و انفال دارایی مردم و بین نسلی است و نه به درآمد محدود شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: شهرداری حق ندارد برای ایجاد درآمد فضای مردم را بفروشد و این خیانت به مردم است که فضای شهر جزو انفال است. شهرداری حق ندارد بجای ۵ طبقه مجوز ساخت ١٠ طبقه را بدهد .

انتهای پیام/