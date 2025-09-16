خبرگزاری کار ایران
ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است

ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
کد خبر : 1686709
وزیر صمت، از برنامه ایران برای افزایش روابط تجاری و همکاری‌های دوجانبه با افغانستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد اتابک وزیر صمت اظهار کرد: ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همسایه و با پیشینه تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله، همسایگان خاص هستند؛ دولت چهاردهم همواره نگاه خاصی به کشورهای همسایه داشته و مراودات خود در زمینه‌های مختلف از جمله تعاملات تجاری خود را با همه همسایگان به ویژه افغانستان ارتقا داده است.

وی تصریح کرد: نگاه ما این است که سطح مراودات تجاری و روابط خود را با کشور همسایه خود افغانستان افزایش دهیم و قصد داریم در روزهای آتی در دیدار با مقامات افغانستان درباره ارتقای سطح روابط تجاری و همکاری‌های دوجانبه، برنامه‌ریزی‌های قبلی را دنبال کنیم و برنامه‌های جدیدی برای ارتقای میزان روابط تجاری اتخاذ کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سطح روابط تجاری با افغانستان است و در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است و امیدواریم در این سفر برای تحقق این اهداف کمک کنیم.

اتابک در نخستین سفر خود به کابل قرار است با مسئولان حکومت افغانستان از جمله وزرای تجارت و معادن این کشور و نیز بخش خصوصی دیدار و گفت‌وگو کند.

