به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محمدرضا فرزین در سی پنجمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: جنگ ١٢ روزه را پشت سر گذاشتیم و این مسأله تاثیراتی در متغیرهای کلان اقتصادی داشته‌است. با شرایطی که ایجاد شده، پیش بینی‌های ابتدای سال تغییر کرده و اصلاح و چرخش‌هایی باید در سیاست‌ها داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سال جاری چرخش پول در استان‌ها و تفویض اختیارات به استان‌ها و تقویت فعالیت های اقتصادی خارج از تهران از موضوعات مهم است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های پولی گفت: سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدودا ٣.٢ درصد بود و برآورد ما این بود که با اتخاذ سیاست‌های جدید نرخ رشد افت شدیدی نداشته باشد هرچند که پیش بینی‌های ‌المللی این بود که نرخ نفت کاهش پیدا می‌کند.

فرزین افزود: از سال ١٣٩٩ تا ماه‌های اخیر نزدیک به ۵ سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی خوب داشتیم و باعث شده بود که در منطقه از لحاظ نرخ رشد از برخی کشورها جلوتر بودیم و نرخ رشد اقتصادی در فروردین ٢.۶ درصد و اردیبهشت ماه ٢.٧ درصد بود و در خدمات وضعیت بهتر بود و به ۵ درصد هم رسید. اما پس از خردادماه پس از جنگ این نرخ رشد افت پیدا کرد و تیرماه هم ادامه پیدا کرد و باعث شد که شاخص رشد اقتصادی کاهشی باشد. همچنین به دلیل کاهش درآمد دولت، کسری بودجه هم تحمیل شد و طبیعی بود که در این شرایط، بحث تامین مالی مطرح باشد.

وی تاکید کرد: شرایط سیاسی سخت بود اما خوشبختانه با تصمیمات خوب در دولت توانستیم این شرایط را با وضعیت باثباتی پشت سر بگذاریم.

رییس کل بانک مرکزی گفت: نرخ رشد در دو ماه تیر و مرداد ماه روند کاهشی بود و با اعدادی که هدف‌گذاری شده بود فاصله ایجاد کرد اما از مرداد ماه روند کاهشی کمتر شد و آمار نشان می‌دهد که خوشبختانه در مرداد ماه احیای مجدد در تولید داشتیم و دوباره نرخ ١.٩ درصد در برخی از صنایع خودرو، غذایی و فولاد داشتیم و اقتصاد بازیابی مجدد دارد و موجودی انبار بنگاه‌ها ۴.٩ درصد افزایش پیدا کرد.

فرزین اظهار داشت: بعد از تیر و مرداد مجددا نرخ رشد مثبت شد، امیدواریم در شرایط جدید که سرمایه‌گذاران تصمیمات خود را با تاخیر انجام می‌دهند، وضعیت بهتری داشته باشیم.

رییس کل بانک مرکزی افزود: در خصوص سیاست‌های پولی باید بگویم در سالهای ١۴٠٢ و ١۴٠٣ نرخ رشد نقدینگی را از ۴٠ درصد به ٢۵ درصد کاهش دادیم و ثبات در نقدینگی کشور برگشت اما پس از جنگ تقاضا برای نقدینگی به دلیل کسری بودجه به طور شدیدی افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی همانطور که در جنگ تنها بودیم در تامین مالی جنگ هم تنها بودیم و هستیم و در خارج از کشور هم با محدودیت جدی در تامین مالی مواجه هستیم. از سوی دیگر بازار سرمایه به دلیل انتظارات منفی، منفی شده و مدتی هم تعطیل شد و از این رو نظام بانکی در تامین مالی جنگ تنها بود. این باعث شد که نقدینگی از کانال ٢٠ درصد فاصله بگیرد و به کانال ٣٠ درصد رسید.

وی ادامه داد: تصمیمات جدید برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ شده‌ است و علمیات بانکی از جمله عقیم سازی پول در بازار و ریپو را در دستور کار داریم تا نقدینگی را در بازار جمع کنیم.

وی با بیان اینکه از سال جاری اصلا سیاست انقباضی نداشتیم و نرخ رشد تسهیلات به ٣۴.١ درصد رسید، اظهار داشت: اقدام دیگری که انجام شد این بود که از برات الکترونیکی و اوراق متصل به گام ، استفاده کردیم که سهم اوراق گام در تامین مالی در حال افزایش است. ٢۵٠ همت گواهی سپرده خاص دیده بودیم و این اقدام ادامه دارد.

فرزین گفت: تامین مالی و نقدینگی موضوعات مهمی هستند که هر روز در بانک مرکزی با آن مواجه هستیم. افزایش شدید آن باعث تورم و کاهش شدید آن باعث رکود می‌شود.

وی با اشاره به اثر تفویض اختیارات به استان‌ها در اقتصاد ادامه داد: آخرین آمار نشان‌می‌دهد سهم استان از تسهیلات پرداختی ۶٠ درصد و نزدیک ۵٨ درصد سپرده‌ها در تهران است که در اصفهان این اعداد به ترتیب بیش از ٣ و ۴ درصد است و این عدم توازن را نشان می‌دهد در حالی که سهم تهران در gdp حدود ٢٢ درصد است.

وی ادامه داد: برای این وضعیت حاکمیت باید تصمیم بگیرد و یکی از موضوعات این بود که شعب در استان‌ها اختیارات لازم را ندارند و افراد برای اخذ تسهیلات با رقم بالا باید برای دریافت این تسهیلات به تهران مراجعه کنند. از این رو باید اختیارات شعب بانک‌ها افزایش پیدا کند. سیاست دیگر باید این باشد که تمام سپرده‌ها به تهران منتقل نشود. برنامه توسعه صنعتی نظم ندارند و باید نظم دهی شوند چراکه در سیاست‌های پولی موثر است .

رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها باید به پایداری برسند و در مقابل تکانه‌ها مقاومت داشته باشند که یکی از راهکارها اخذ ذخایر مناسب است. کفایت سرمایه بانک‌ها منفی شده بود در این شرایط توان مالی بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه سود بانک تنها باید در افزایش سرمایه باشد و ذخیره لازم گرفته شود، گفت: در حال حاضر، خوشبختانه سرمایه بانک‌ها به ٩٠٠ همت رسیده و رشد بسیار خوبی داشته است و ١۴ بانک کفایت سرمایه بالای ٨ درصد را دارند و تنها ۶ بانک کفایت سرمایه منفی داریم و برای این بانک‌ها حتما برنامه داریم. در این راستا، به ١۴٠٠ همت سرمایه جدید نیاز داریم تا این بانک‌ها هم به کفایت سرمایه ٨ درصدی برسند.

وی تاکید کرد: بانک‌هایی داریم که در شاخص ها بالای استاندارد هستند و به راحتی در فضای باز می‌توانند در بانک‌های جهانی رقابت کنند و این مسیر را با تخصصی شدن بانک‌ها ادامه می‌دهیم و باید تمام بانک‌ها در یکی از ۶ بخش تخصصی ورود کنند .

وی با تاکید بر تعیین مالک واحد بانک‌ها گفت: طبق قانون باید تا ٣٣ درصد سهام بانک‌ به یک مالک مشخص واگذار شود اما متاسفانه قانون به گونه‌ای عمل کرده که امروز مالک بانک مشخص نیست و باید طبق قانون ٣٣ درصد بانک به مالک واحد واگذار شود.

وی در پایان گفت: برآوردها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی به قبل از جنگ برمی‌گردد.

