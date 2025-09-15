۱۲.۸ میلیون تن شیر و ۹۲۳ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید میشود
بیش از ۱.۲ میلیون بهرهبردار دام سبک و بیش از ۵۰۰ هزار بهرهبردار دام سنگین در کشور فعال هستند که نتیجه تلاش آنان در سال ۱۴۰۳ تولید ۱۲.۸ میلیون تن شیر و ۹۲۳ هزار تن گوشت قرمز بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دامی، امروز دوشنبه در دوره آموزشی امنیت زیستی و مدیریت بهداشتی پساب و پسماند دامداری ها، افزود: این حجم تولید، نقشی اساسی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و حرکت کشور به سمت خودکفایی دارد.
ابراهیم حسننژاد اظهار داشت: بخشی از محصولات متنوع لبنی نیز از کشور صادر می شود و اگر سرریز تولید صادر نشود، صنعت دامداری با مشکل پسزدگی و رکود مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: با وجود این دستاوردهای بزرگ، صنعت دامپروری و گاوداریهای صنعتی با چالشهای جدی در مدیریت پساب و پسماند روبهرو هستند.
حسن نژاد ادامه داد: پساب و پسماند تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست بلکه با سلامت جامعه، اقتصاد کشور و پایداری محیط زیست نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی در عین حال گفت: امنیت غذایی بدون توجه به امنیت زیستی پایدار نخواهد بود و مدیریت صحیح پسماند و سرمایهگذاری در این حوزه باید جدی گرفته شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اذعان داشت: اگر به مسایل زیستمحیطی توجه نکنیم، در بلندمدت امنیت غذایی نیز آسیب خواهد دید.
وی تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی بزرگ به سیستمهای پیشرفته تصفیه پساب مجهز شدهاند و شرکتهای دانشبنیان نیز در این حوزه نقش مؤثری ایفا میکنند.
حسننژاد، سرمایهگذاری را شرط اصلی موفقیت در مدیریت پساب و پسماندها و تجهیز دامداری ها به تجهیزات و سیستم های تصفیه دانست و گفت: نباید بخش تصفیه پسماند را به انتهای کار موکول کنیم و منابع مالی لازم باید برای استقرار سیستمهای مدیریت پسماند نیز از ابتدا در نظر گرفته شود.
وی گفت: بانکها و دستگاههای مسئول نیز باید در این مسیر به تولیدکنندگان کمک کنند.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت آموزش مدیریت پساب و پسمان در دامداری ها تأکید کرد و افزود: آموزش و انتقال تجربه به واحدهای تولیدی و همکاران استانی یکی از پیشنیازهای اساسی مدیریت پسماند است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح پسماند و سالم سازی کود دام ها علاوه بر کاهش آلودگی، میتواند ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.
حسن نژاد اظهار داشت: پسماند و کودی که سالمسازیشده باشد می تواند در مزارع استفاده شود و بخشی از درآمد واحدهای دامداری را تأمین میکند.