کمبود خوراک گازی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه پتروشیمی را بلااستفاده کرد
مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: بزرگترین چالش ما در صنعت پتروشیمی تامین خوراک است به طوری که ۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی که ۱۸ میلیارد دلار نیز برای آن سرمایه گذاری شده؛ خالی و عمده دلیل نیز خوراک است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حسن عباس زاده در مراسم اختتامیه پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با بیان اینکه ما اکنون ۹۶ میلیون تن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی داریم،اظهار داشت: تا پایان برنامه هفتم باید به ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تن برسیم.
وی افزود: در ابتدای برنامه هفتم توسعه ما ۵۰ میلیون متر مکعب در سال برای خوراک و ۶۰ میلیون متر مکعب برای سوخت مصرف کردیم.در پایان برنامه باید این ارقام به ۸۰ میلیون متر مکعب برای خوراک و ۸۰ میلیون متر مکعب هم برای سوخت برسیم.
وی در ادامه گفت؛ طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی یکی از طرحهای دوازدهگانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای بهینهسازی مصرف انرژی بود و طرحهای بسیار ارزشمندی در این زمینه طراحی شد.
معاون وزیر نفت به راهکارهای تأمین خوراک و تشکیل کمیته ویژه از ابتدای دولت چهاردهم در این شرکت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اگر شرکتهای پتروشیمی در صنایع بالادستی سرمایهگذاری کنند، تمام گاز به آنها تعلق میگیرد. بر اساس این مصوبه نخستین قرارداد بخش خصوصی در توسعه میدانهای گازی بهزودی تنفیذ میشود.
وی جمعآوری مشعلهای گاز را از دیگر راهکارهای تأمین خوراک صنعت پتروشیمی دانست و اظهار داشت: تاکنون ۱۰ مشعل از سوی بیدبلند خلیج فارس در شرق کارون، همچنین تعدادی مشعل نیز با راهاندازی انجیال ۳۱۰۰ خاموش شده و این روند ادامه دارد و تا پایان امسال ۲۱ میلیون مترمکعب گاز از محل جمعآوری گاز مشعلها به چرخه تولید بازمیگردد.
وی راهکار دیگر را بهینهسازی، تغییر رفتار و فرهنگسازی مصرف انرژی بیان و تأکید کرد: مردم میتوانند با صرفهجویی در مصرف، زمینه استفاده از گاز در صنایع ارزشآفرین مثل پتروشیمی و فولاد را فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به انرژیهای تجدیدپذیر گفت: برنامههایی در حوزه نیروگاههای بادی و خورشیدی در صنعت پتروشیمی آغاز شده است. امسال ۱۰۰ مگاوات برق از نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی پتروشیمیها تولید شد. در سیستان و بلوچستان نیز نصب توربینهای بادی در حال انجام است که میتواند انرژی پایدار را فراهم کند.
وی به جایگاه بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: هماکنون حدود ۱۵ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی واقعی است و امیدواریم این سهم در پایان برنامه هفتم افزایش یابد. بخش خصوصی واقعی پروژهها را سریع و با هزینه کمتر اجرا میکند و در بازارهای جهانی موفقیتهای بزرگی دارد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهوری تکلیف کردند که صنعت پتروشیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی بر مدارس متمرکز شود، افزود: مذاکراتی شده و تمرکز اصلی بر اتصال مدارس به شبکههای آموزشی و ارتباطی خواهد بود.