خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با ایلنا:

توقف فعالیت‌ شرکت‌های مسکن‌ساز در مکران/ برای ساخت آمادگی صددرصدی داریم

توقف فعالیت‌ شرکت‌های مسکن‌ساز در مکران/ برای ساخت آمادگی صددرصدی داریم
کد خبر : 1686255
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه دو شرکت در بحث توسعه مسکن سازی در سواحل جنوبی و مکران راه‌اندازی شد اما با تغییر دولت و تغییر نگاه جامعه به این موضوع، این دو شرکت فعلا متوقف شده‌اند، گفت: آمادگی صد درصدی برای مسکن سازی در جنوب کشور را داریم.

محسن علیزاده، مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سرمایه گذاری در  شهرک‌سازی در نوار ساحلی جنوب کشور در راستای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران اظهار داشت: تأکید رهبری برای توسعه دریامحور را به چشم یک ماموریت ملی می‌بینیم. از این رو، در حال حاضر چند پروژه در بوشهر، هرمزگان و چابهار در دست بررسی یا آغاز اجراست. مسکن‌سازی در جنوب، اگر با زیرساخت و مدل شهرسازی هماهنگ باشد، می‌تواند عامل اصلی افزایش جمعیت و اشتغال در سواحل شود و ما در این مسیر کاملا آماده‌ایم.

وی ادامه داد: رویکرد و هدف ما برای ورود به مبحث اقتصاد دریامحور فقط به معنای مسکن سازی و ایجاد مجتمع های مسکونی در نوار ساحلی جنوب کشور نیست. معتقدیم اگر قرار بر این است که اقتصاد دریا محور با همان تعبیر و نگاه رهبری شکل بگیرد باید حتما بتوانیم در کنار ایجاد سکونتگاه‌ها، سایر بخش‌های اقتصادی را مستقر و فعال کنیم.

 مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن گفت: به همین منظور دو شرکت در گروه سرمایه گذاری مسکن تشکیل و راه اندازی شده که شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش اقتصادی و در نوار ساحلی در جنوب کشور از ماموریت‌ها و رسالت‌های این دو شرکت بوده است.

علیزاده تاکید کرد: اما با تغییر دولت و تغییر نگاه جامعه به این موضوع، این دو شرکت فعلا متوقف شده‌اند و ما به دنبال این هستیم که یکی از این شرکت‌ها را در جزیره کیش و منطقه آزاد کیش متمرکز و پروژه جدید برای فعالیت آن تعریف کنیم، چراکه در کیش هم ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه گذاری به ویژه حوزه گردشگری وجود دارد.  

وی با بیان اینکه به هر حال نباید از فرصت سواحل مکران غافل شویم، گفت: با توجه به اهمیت سواحل مکران و اجرای فرمان رهبری شرکت سرمایه‌گذاری سواحل مکران را تقویت می‌کنیم و این مسیر را ادامه می‌دهیم و جلساتی در این باره در دولت برگزار کردیم، اما دولت با نگرانی که وجود دارد هنوز نتوانسته است این موضوع را به طور دقیق اعلام کند.

علیزاده افزود: اما نگاه دولت این است که سواحل جنوبی را توسعه و سکونتگاه‌ها را به سواحل آبی انتقال دهد که این نگاه خوبی است و به طور قطع می‌‌توانیم این پروژه  به اجرا برسانیم و برای اجرای آن آمادگی صد درصد داریم، چراکه  فرصت خوبی در مناطق جنوب کشور برای جذب سرمایه گذار به ویژه خارجی وجود دارد.     

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی