رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
کشف فرار مالیاتی ۵٨ میلیارد تومانی گلخانهای!
به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیاتهای مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانهای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد 1.150 میلیارد ریالی مؤدی در سالهای 1401 و 1402 احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ 580 میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.