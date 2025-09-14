خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:

کشف فرار مالیاتی ۵٨ میلیارد تومانی گلخانه‌ای!

کشف فرار مالیاتی ۵٨ میلیارد تومانی گلخانه‌ای!
کد خبر : 1685931
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد 115 میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانه ای در استان قزوین خبر داد و گفت: در مجموع، مبلغ 58 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم مالیاتی متعلقه، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادر شده از مودی مطالبه شده است.

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: متعاقب اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت احدی از مؤدیان فعال در حوزه تجهیزات گلخانه‌ای در استان قزوین، ضمن بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی، کتمان درآمد 1.150 میلیارد ریالی مؤدی در سال‌های 1401 و 1402  احراز و مطابق اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مبلغ 580 میلیارد ریال بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه، از مودی یادشده مطالبه شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی