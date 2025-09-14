حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه بزرگ نفت روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مقام‌های روسیه اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی با هدف قرار دادن پالایشگاه نفت «کریشی» در شمال‌ غرب این کشور، موجب وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات این پالایشگاه شده‌اند؛ حمله‌ای که در ادامه تشدید عملیات پهپادی اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام شده است.

الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد، روز یکشنبه (۲۳ شهریور) اعلام کرد که سه پهپاد در منطقه «کریشی» منهدم شده‌اند و آتش‌سوزی ناشی از سقوط بقایای یکی از پهپادها به‌سرعت مهار شده است.

وی تأکید کرد که در این حادثه هیچ‌کس آسیب ندیده است.

فرماندهی پهپادهای اوکراین نیز این حمله را تأیید و آن را «عملیاتی موفقیت‌آمیز» توصیف کرده است.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی اعلام کرد هنوز حجم خسارت‌های وارده به پالایشگاه «کریشی» قابل تأیید نیست.

پالایشگاه «کریشینفت‌گاز»، وابسته به شرکت «سورگوت‌نفت‌گاز»، یکی از دو پالایشگاه بزرگ روسیه با ظرفیت پالایش سالانه حدود ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نفت خام (روزانه ۳۵۵ هزار بشکه) است که ۶.۴ درصد از کل ظرفیت پالایش نفت روسیه را تشکیل می‌دهد.

این پالایشگاه در شهر «کریشی» واقع شده که بیش از ۸۰۰ کیلومتر از مرز اوکراین فاصله دارد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی محلی، انفجار و شعله‌های آتش را در محل پالایشگاه نشان می‌دهند، هرچند منابع مستقل هنوز این تصاویر را تأیید نکرده‌اند.

در همین حال روسیه اعلام کرده است که در طول شامگاه شنبه (۲۲ شهریور) بیش از ۸۰ پهپاد اوکراینی را منهدم کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تشدید جنگ پهپادی بین دو کشور است.

این حمله در ادامه مجموعه‌ای از عملیات‌های پهپادی اوکراین علیه زیرساخت‌های نفتی روسیه از جمله خطوط لوله و پایانه‌های صادراتی انجام شده است. اوکراین این تأسیسات را اهداف مشروع نظامی می‌داند که نقش کلیدی در تأمین مالی جنگ روسیه دارند.

در همین حال، رادی خبیروف، فرماندار منطقه باشقیرستان روسیه، اعلام کرد که یکی از شرکت‌های نفتی این منطقه با وجود حمله پهپادی روز شنبه، تولید خود را حفظ خواهد کرد و هیچ‌گونه اختلال عملیاتی در تأسیسات رخ نداده است.

انتهای پیام/