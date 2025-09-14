رضایی:
ایدکوپرس آماده توسعه فناوری است
مدیرعامل ایدکوپرس تأکید کرد: این شرکت با ظرفیت کامل فعالیت میکند و بیش از ۱۴۰۰ نفر را به کار گرفته است و بومیسازی فناوریهای کلیدی و توسعه محصولات جدید اولویت اصلی این مجموعه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (۲۳ شهریور ماه) خبرنگاران حوزه صنعت و خودرو با حضور در شرکت "ایدکوپرس" از خطوط تولید این مجموعه بازدید کردند. در این بازدید، خبرنگاران از نزدیک با روند تولید قطعات مختلف، فناوریهای بهکار رفته و ظرفیت بالای خطوط آشنا شدند، پس از بازدید، نشست خبری با حضور مدیرعامل "ایدکوپرس" برگزار شد.
افزایش ظرفیت و اشتغالزایی
محسن رضایی، مدیرعامل ایدکوپرس، در این نشست گفت: ایدکوپرس یکی از بزرگترین شرکتهای قطعهسازی کشور است که با ۱۴۲۰ پرسنل در سه شیفت ۱۲ ساعته و به صورت شبانهروزی فعالیت دارد، تمام ظرفیت تولیدی شرکت به کار گرفته شده و فضای خالی برای افزایش تولید وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵۰ قطعه در قالب ۵۰۰ محصول تولید میشود که روزانه به مشتریان مختلف از جمله ایرانخودرو و سایپا ارسال میشود.
افت ظرفیت تولید خودروسازان به یک سوم
رضایی گفت: از سال ۹۴ وارد این شرکت شدم و بیش از ۲۸ سال است که در گروه سایپا سابقه دارم. در یک دهه گذشته، با تحریمها و خروج شرکتهای خارجی مانند پژو و فولکس از ایران، ظرفیت تولید خودروسازان به یک سوم کاهش یافت. با این حال ایدکوپرس توانست جایگاه خود را حفظ کرده و مسیر توسعه را ادامه دهد.
وی با اشاره به مزیت رقابتی ایدکوپرس اظهار کرد: ما صرفاً کالا نمیفروشیم، بلکه تمایز عرضه میکنیم. مزیت رقابتی زمانی معنا پیدا میکند که مشتری ارزش محصول را در قیاس با رقباء تشخیص دهد. همین نگاه باعث شده شرکت بتواند در شرایط سخت هم پایدار بماند.
توسعه فناوری و بومیسازی
رضایی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای ایدکوپرس، بومیسازی تکنولوژی جوش قطعات ضخیم در بدنه خودرو است. این فناوری پیشتر از چین خریداری میشد، اما اکنون در داخل توسعه یافته و سالانه حدود سه میلیون یورو صرفهجویی ارزی دارد.
وی ادامه داد: ۳۸ مجموعه قطعه از خودروی آیدیا آماده تولید است و با آغاز تولید این خودرو، در شرکت فعال خواهد شد.
ضربه به تولید با قطعیهای مکرر برق
مدیرعامل ایدکوپرس در بخش دیگری از سخنانش گفت: قطعیهای مکرر برق یکی از بزرگترین مشکلات ماست. این قطعیها آسیب جدی به خطوط رباتیک میزند و باعث اتلاف زمان و هزینه میشود. همچنین معوقات مالی از سوی خودروسازان و نوسانات قیمت فولاد مشکلات دیگری است که صنعت قطعهسازی را تحت فشار قرار داده است.
رضایی اظهار کرد: علاوه بر قراردادهای رسمی با خودروسازان، شرکت در بازار آزاد نیز فعال است. تولید سینیهای زیر موتور برای خودروهای وارداتی از نمونههای موفق ورود به این بازار است.
وی تأکید کرد: تمامی این محصولات باید مطابق با استانداردهای خودروسازی باشند و ابزارسازی دقیق و سرمایهگذاری اولیه زیادی نیاز دارند. با این حال ایدکوپرس توانسته است سهم قابل توجهی در این بخش به دست آورد.
وی در ادامه گفت: تمامی محصولات مطابق با کنترل پلن و استانداردهای صنعت خودرو تولید میشوند. برای هر محموله، مدارک آزمایش و کنترل ضمیمه و به مشتری ارائه میشود.
مدیرعامل ایدکوپرس در پایان نشست تصریح کرد: با وجود مشکلات، هیچگاه نباید امید خود را از دست داد. انگیزه و روحیه بالا موجب ارتقاء کیفیت کار میشود. امیدواریم با تلاش کارکنان و حمایت مسئولان، سهم بیشتری در توسعه صنعت و اقتصاد کشور داشته باشیم.