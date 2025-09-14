خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مجموع گاز تحویلی به نیروگاه‌ها به ۴۷.۴ میلیارد رسید

مجموع گاز تحویلی به نیروگاه‌ها به ۴۷.۴ میلیارد رسید
کد خبر : 1685737
لینک کوتاه کپی شد.

تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور از ابتدای امسال تا ۲۱ شهریور با افزایش حدود ۲ میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه پارسال به ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب رسید.

به گزارش ایلنا، براساس آمار شرکت ملی گاز ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۱ شهریور، حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور به ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب رسیده است. این مقدار در مدت مشابه پارسال ۴۵.۴ میلیارد مترمکعب بود که نشان‌دهنده رشد ۲ میلیارد مترمکعبی است. این افزایش در شرایطی ثبت شده که تأمین برق پایدار در روزهای اوج مصرف تابستان، از مهم‌ترین اولویت‌های کشور به‌شمار می‌آید.

نیروگاه‌ها به‌دلیل افزایش مصرف برق در فصل گرم سال، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی محسوب می‌شوند، در حالی‌ که در زمستان عمده گاز مصرفی به بخش خانگی و تجاری اختصاص می‌یابد، در نیمه نخست سال و به‌ویژه فصل گرما، این نیروگاه‌ها هستند که بیشترین سهم گاز را دریافت می‌کنند. رشد ثبت‌شده در سال جاری بیانگر آن است که صنعت گاز توانسته نیاز فزاینده نیروگاه‌ها را به‌موقع پاسخ دهد.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ۱۸ مرداد درباره گاز تحویلی به نیروگاه‌ها اعلام کرده بود: «هم‌اکنون نیروگاه‌ها با ظرفیت کامل گاز را تحویل می‌گیرند و هیچ نیروگاهی که متکی به گاز در فصل بهار و تابستان باشد با کمبود مواجه نشده است.»

رکورد مصرف روزانه گاز نیروگاه‌ها در نیمه مرداد امسال شکسته شد و دوشنبه (۱۳ مرداد) با ثبت ۳۱۲ میلیون مترمکعب، بیشترین مقدار مصرف به ثبت رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی