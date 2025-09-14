آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری مهر از ۲۴ شهریور
بر اساس اعلام شرکت راهآهن، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه، از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه، از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آغاز میشود.
بر اساس اعلام شرکت راهآهن، پیشفروش بلیت در تمامی مسیرها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ مهر و مسیرهای برگشت تا یکم آبان) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور، از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی انجام خواهد شد.
همچنین پیشفروش حضوری این بازه زمانی، از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ همان روز، در مراکز مجاز فروش حضوری صورت میگیرد.
لازم به ذکر است که از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، پیشفروش بلیتها به صورت همزمان و مستمر ادامه خواهد داشت.