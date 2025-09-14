ژاپن سقف قیمت نفت روسیه را کاهش داد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دولت ژاپن در ادامه تحریم‌های انرژی علیه روسیه، سقف قیمت نفت خام این کشور را از ۶۰ دلار به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت به ازای هر بشکه کاهش داد؛ اقدامی که از روز جمعه (۲۱ شهریور) لازم‌الاجرا و با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو در پی ادامه جنگ در اوکراین گرفته شده است.

این تصمیم پس از اقدام مشابه اتحادیه اروپا در ماه تیر، مبنی بر کاهش سقف قیمت نفت خام روسیه به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه در قالب هجدهمین بسته تحریمی آن اتحادیه اتخاذ شده است.

توکیو در هماهنگی با دیگر کشورهای عضو گروه هفت، متعهد شده است واردات نفت روسیه را به‌تدریج کاهش دهد.

با این حال ژاپن همچنان به خرید نفت خام ساخالین بلند ادامه می‌دهد؛ محصول جانبی تولید گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) در پروژه ساخالین-۲ که برای امنیت انرژی این کشور حیاتی تلقی می‌شود و حدود ۹ درصد از واردات گاز طبیعی مایع ژاپن را تشکیل می‌دهد.

یک مقام وزارت صنعت ژاپن با بیان اینکه معاملات مربوط به پروژه ساخالین از قانون سقف قیمت معاف هستند، تصریح کرد: انتظار نمی‌رود کاهش سقف قیمت نفت تأثیر واقعی بر خرید نفت خام ژاپن داشته باشد.

بر اساس داده‌های تجاری وزارت دارایی ژاپن، این کشور در فاصله ژانویه تا ژوئیه سال جاری میلادی، ۵۹۹ هزار و ۴۱۳ بشکه نفت خام از روسیه خریداری کرده است که تنها ۰.۱ درصد از کل واردات نفت ژاپن را شامل می‌شود.

یوشیماسا هایاشی، دبیر ارشد کابینه ژاپن، در یک نشست خبری اعلام کرد که دولت این کشور افزون بر کاهش سقف قیمت نفت روسیه، تحریم‌های بیشتری از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت‌های صادراتی علیه نهادهای روس و بعضی کشورهای دیگر اعمال خواهد کرد تا به تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلح در اوکراین بپیوندد.

انتهای پیام/