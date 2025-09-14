فشار ترامپ بر اعضای ناتو برای توقف خرید نفت از روسیه
رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد اعمال تحریمهای جدید انرژی علیه روسیه منوط به توقف کامل خرید نفت این کشور از سوی همه اعضای ناتو است.
به گزارش ایلنا از خبرگزای رویترز، دونالد ترامپ روز شنبه (۲۲ شهریور) طی پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: واشینگتن تنها در صورتی تحریمهای جدید انرژی علیه روسیه اعمال خواهد کرد که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند و اقدامهای مشابهی را در پیش گیرند؛ اقدامی که با هدف افزایش فشار اقتصادی بر مسکو و پایان دادن به تنشها با اوکراین مطرح شده است.
وی افزود: من آمادهام تحریمهای بزرگی علیه روسیه اعمال کنم، زمانی که همه کشورهای عضو پیمان ناتو برای توقف خرید خرید نفت از روسیه توافق کنند.
آمریکا در هفتههای اخیر فشار بر کشورهای عضو ناتو را برای تشدید تحریمهای انرژی علیه روسیه افزایش داده است تا به پایان جنگ این کشور با اوکراین کمک کند. این درگیری با وجود تهدیدهای چندباره ترامپ به اعمال مجازاتهای شدیدتر علیه مسکو و شرکایش، همچنان ادامه دارد.
ترامپ بهدلیل تعیین چند باره مهلت نهایی دو هفتهای برای روسیه بهمنظور کاهش تنش و نداشتن اقدامی مشخص پس از پایان این مهلتها در داخل آمریکا با انتقادهایی روبهرو شده است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی در ماه مرداد، ۵۴ درصد شهروندان آمریکایی ازجمله یکپنجم جمهوریخواهان طرفدار ترامپ، معتقدند رئیسجمهوری بیش از حد با روسیه همسویی دارد.
سخنگوی کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، روز شنبه اعلام کرد که این اتحادیه در زمینه تحریمهای خود علیه روسیه و اجرای آنها با همه شریکان جهانی همکاری خواهد داشت و به این روند ادامه خواهد داد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در سخنرانی وضع اتحادیه در همین هفته تأکید کرد که هر بسته تحریمی تازه باید مطابق با قوانین اتحادیه اروپا باشد، ازجمله اصل دیرینهای که تحریمهای این اتحادیه را غیر فراسرزمینی تعریف میکند.
در همین حال، وزیران دارایی کشورهای گروه هفت روز جمعه (۲۱ شهریور) طی یک گردهمایی ویدئوکنفرانسی، زمینه را برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه و تعرفههای احتمالی علیه کشورهایی که بهزعم آنان «فعالکننده» جنگ در اوکراین هستند، فراهم کردند.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز همچنان مهمترین منبع نقدی کرملین برای تأمین مالی عملیات نظامی بهشمار میآید و به همین دلیل، هدف اصلی تحریمهای غرب قرار گرفته است.
با این حال، مقامها و تحلیلگران هشدار دادهاند که اعمال محدودیتهای شدید بر نفت خام روسیه میتواند به افزایش قیمت جهانی نفت منجرشود؛ چشماندازی که ممکن است اقتصادهای غربی را تحت فشار قرار دهد و حمایت عمومی از این اقدامها را تضعیف کند.
بر اساس دادههای مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، از سال ۲۰۲۳، ترکیه بهعنوان عضو ناتو، پس از چین و هند، سومین خریدار بزرگ نفت روسیه بوده است. از دیگر اعضای این اتحاد ۳۲ کشوری که در خرید نفت روسیه مشارکت دارند، میتوان به مجارستان و اسلواکی اشاره کرد.
ترامپ که آخر هفته را در باشگاه گلف خود در بدمینستر ایالت نیوجرسی سپری میکرد، اعلام کرد که ناتو باید بهعنوان یک بلوک، تعرفههای ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بر واردات چین اعمال کند؛ اقدامی که به گفته وی، تسلط اقتصادی پکن بر مسکو را تضعیف خواهد کرد.
رئیسجمهوری آمریکا همچنین تعرفهای ۲۵ درصدی بر واردات کالا از هند اعمال کرده است تا دهلینو را برای توقف خرید نفت خام روسیه با تخفیف تحت فشار قرار دهد. این اقدام مجموع تعرفههای تنبیهی بر کالاهای هندی را به ۵۰ درصد رسانده و مذاکرات تجاری میان دو کشور را با چالش روبهرو کرده است.
با این حال، ترامپ از اعمال تعرفههای اضافی بر واردات چین بهدلیل خرید نفت روسیه ازسوی این کشور خودداری کرده است، زیرا دولت او در حال پیشبرد یک آتشبس تجاری حساس با پکن است.