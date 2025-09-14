خبرگزاری کار ایران
حذف مجوز استاندارد از ثبت‌سفارش واردات خودرو

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت‌سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ارسال شده، از این پس متقاضیان واردات خودرو نیازی به دریافت مجوز جداگانه از سازمان ملی استاندارد ندارند. سازمان توسعه تجارت ایران در این خصوص اعلام کرد از ۱۵ شهریور، مجوز سازمان استاندارد برای ثبت‌سفارش خودروهای سواری از فرآیند واردات در راستای تسریع این روند حذف شده است.

این اقدام با هدف تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و بر اساس بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور صورت گرفته است. مصوبه اجرایی واردات خودرو که در مردادماه امسال از سوی گمرک ایران ابلاغ شد، بر اجرای این بند تاکید داشت. جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که اشخاص مشمول این مصوبه شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت) و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در ایران است.

 

