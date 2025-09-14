خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

کد خبر : 1685672
امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ آخرین قیمت طلا و سکه در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان معامله می‌شود و نرخ هر انس طلا به ۳هزار و ۶۴۳ دلار است. 

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد به ۹۰ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم به ۸۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید. نیم سکه ۴۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و ربع سکه هم ۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

 

