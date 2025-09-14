درخواست واشینگتن از اروپا برای اعمال تعرفه علیه مسکو

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، در ادامه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای فشار بر روسیه، واشینگتن از کشورهای گروه هفت خواسته است تعرفه‌هایی تا سقف صددرصد بر واردات از چین و هند اعمال کنند.

این درخواست به‌دلیل ادامه خرید نفت روسیه از سوی پکن و دهلی‌نو مطرح شده است، در همین حال اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین و هند در دستور کار نشست روز جمعه (۲۱ شهریور) وزیران دارایی گروه هفت قرار گرفت.

این پیشنهاد با هدف محدودسازی منابع مالی روسیه مطرح شده است و به‌طور ویژه به ادامه خرید نفت این کشور از سوی پکن و دهلی نو اشاره دارد.

بر اساس طرح پیشنهادی، تعرفه‌هایی تا سقف صددرصد بر کالاهای وارداتی از چین و هند اعمال خواهد شد. واشینگتن این اقدام را بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر برای توقف تنش‌های مسکو و کی‌یف برشمرده است.

همسو با این اقدام‌ها سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های تازه پس از پایان تنش‌ها لغو خواهند شد. با این حال شماری از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند.

کشورهای مجارستان و اسلواکی مخالفت خود را با محدودیت‌های جدید اعلام کرده‌اند.

ریاست دوره‌ای گروه هفت که به‌عهده کاناداست، هدف نشست را بررسی اقدام‌های تازه برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه اعلام کرده است.

در بیانیه روز جمعه نشست وزیران دارایی گروه هفت آمده است: وزیران گروه هفت توافق کردند که به روند مذاکرات برای استفاده بیشتر از دارایی‌های دولتی توقیف‌شده روسیه برای تأمین مالی دفاع اوکراین و بررسی سازوکارهای دیگری که امکان افزایش بیشتر حمایت مالی از اوکراین را فراهم می‌کند، شتاب بخشند.

در این بیانیه اشاره شده است: با تکیه بر اقدام‌های اخیر کانادا، اتحادیه اروپا و انگلیس برای کاهش سقف قیمت نفت‌ خام روسیه از ۶۰ دلار آمریکا به ۴۷ دلار و ۶۰ سنت به ازای هر بشکه، وزیران گروه هفت همچنین درباره طیف گسترده‌ای از اقدام‌های اقتصادی احتمالی برای افزایش فشار بر روسیه، ازجمله تحریم‌ها و اقدام‌های تجاری بیشتر، مانند تعرفه‌ها، در زمینه مواردی که تلاش‌های روسیه برای تشدید تنش‌ها با اوکراین را ممکن می‌کند، بحث و گفت‌وگو کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به وزیران دارایی گروه هفت گفته است اگر علاقه‌مند پایان دادن به تنش‌های مسکو - کی‌یف هستند، باید از واشینگتن در اعمال تعرفه بر کشورهایی که از روسیه نفت می‌خرند، پیروی کنند.

وزارت خزانه‌داری روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در جریان تماس با وزیران دارایی گروه هفت، وزیر دارایی آمریکا درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، از شریکان ما در گروه هفت را تکرار کرد که اگر واقعاً متعهد به پایان دادن به جنگ در اوکراین هستند، باید در اعمال تعرفه بر کشورهایی که از روسیه نفت می‌خرند، به واشینگتن بپیوندند.

