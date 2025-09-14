سید حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین اقددامات برای بازگشت مسیرهای اروپایی به برنامه پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اقدامات حقوقی در حال پیگیری است و ایران‌ایر شکایت حقوقی را انجام داده اما می‌دانیم که روند و روال موضوعات حقوقی در اروپا بسیار زمانبر است.

وی ادامه داد: اعمال تحریم‌ها علیه ایران ایر بدون ادله بوده‌است چراکه تحریم‌ ایران ایر ذیل تحریم‌های مرتبط با روسیه صورت گرفته، اما این ادعا که ایران ایر در جابه جایی تسلیحات نظامی به روسیه نقش داشته کاملا نادرست است. از این رو ایران ایر مسائل حقوقی در این رابطه را پیگیری می‌کند.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: کشورهای اروپایی به طور یکجانیه توافقات پروازی با ایران ایر را لغو کردند و ایران ایر هم از سازمان هواپیمایی این کشورها شکایت کرده است. ‌

صانعی درباره جایگزین شدن پروازی‌های منطقه‌ای با پروازهای اروپایی برای پوشش درآمدها افزود: اقداماتی صورت گرفته اما باید توجه داشت که جایگزین کردن پروازهای اروپا برای ایران ایر بسیار سخت است.

وی همچنین درباره مسیرهای جدید پروازی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های جدید پروازی کشورمان مقاصد مختلف پاکستان است و برای مسیرهای جدید پروازی با پاکستان برنامه ریزی می‌کنیم. پاکستان مسیرهای پروازهای جدید مستقیم را مانندلاهور- مشهد را پیشنهاد داده‌اند و شهرهای مختلف پاکستان تقاضای پرواز مستقیم به شهرهای زیارتی ایران دارند. همچنین پاکستان به دنبال افزایش پروازهای تجاری با ایران است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی همچنین درباره برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش پروازهای تونس گفت: پروازهای تونس از گذشته برقرار می‌شد اما با توجه به استقبال مردم و افزایش سفرهای توریستی به تونس پرواز به این مقصد در حال افزایش است و با توجه به افزایش مناسبات وزارت امور خارجه با این کشور، سازمان هواپیمایی هم افزایش فرکانس پروازی را در دستور کار قرار داد و آماده افزایش ظرفیت پروازهای تونس هستیم.

