خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد

۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد
کد خبر : 1685535
لینک کوتاه کپی شد.

۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ توسط بخش خصوصی پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی  بیان این مطلب افزود: کلزاکاران  بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷ درصد پول خود را بابت تحویل محصول کلزا به بخش خصوصی در سال زراعی جاری دریافت کرده‌اند.

سعداله منصوری اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با وجود کم‌آبی، افزایش دما و تغییر اقلیم، ۲۵۰ هزار تن کلزا از سطح ۱۵۰ هزار هکتار مزرعه برداشت شد.

وی تصریح کرد: برای سال زراعی جاری، تولید ۳۰۰ هزار تن کلزا را هدفگذاری کرده بودیم. منصوری گفت: بیشترین میزان تولید مربوط به استان خوزستان با ۷۶ هزار تن، گلستان ۵۸ هزار تن و مازندران با ۲۹ هزار تن است.

وی درباره توزیع بذر کلزا نیز اذعان داشت: در سال زراعی جاری نزدیک به ۱۲۰۰ تن بذر گواهی شده کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بخش عمده آن بذور هیبرید بود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تمام خرید توسط بخش خصوصی با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و با نظارت وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام گرفت.

وی درباره سویا نیز گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ هزار هکتار زیر کشت سویا رفته و برداشت هنوز آغاز نشده است.

منصوری با این‌ حال پیش‌بینی کرد از این سطح زیر کشت، بیش از ۴۰ هزار تن دانه سویا بدست آید.

وی ادامه داد: برداشت دانه سویا از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی  یادآور شد: در سال زراعی گذشته ۴۰ هزار تن دانه سویا از سطح زیرکشت ۱۸ هزار هکتار اراضی برداشت شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی