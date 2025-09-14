۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی بیان این مطلب افزود: کلزاکاران بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۹۷ درصد پول خود را بابت تحویل محصول کلزا به بخش خصوصی در سال زراعی جاری دریافت کرده‌اند.

سعداله منصوری اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ با وجود کم‌آبی، افزایش دما و تغییر اقلیم، ۲۵۰ هزار تن کلزا از سطح ۱۵۰ هزار هکتار مزرعه برداشت شد.

وی تصریح کرد: برای سال زراعی جاری، تولید ۳۰۰ هزار تن کلزا را هدفگذاری کرده بودیم. منصوری گفت: بیشترین میزان تولید مربوط به استان خوزستان با ۷۶ هزار تن، گلستان ۵۸ هزار تن و مازندران با ۲۹ هزار تن است.

وی درباره توزیع بذر کلزا نیز اذعان داشت: در سال زراعی جاری نزدیک به ۱۲۰۰ تن بذر گواهی شده کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بخش عمده آن بذور هیبرید بود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: تمام خرید توسط بخش خصوصی با قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ۴۱ هزار تومان و با نظارت وزارت جهادکشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام گرفت.

وی درباره سویا نیز گفت: در سال زراعی جاری ۲۱ هزار هکتار زیر کشت سویا رفته و برداشت هنوز آغاز نشده است.

منصوری با این‌ حال پیش‌بینی کرد از این سطح زیر کشت، بیش از ۴۰ هزار تن دانه سویا بدست آید.

وی ادامه داد: برداشت دانه سویا از نیمه دوم مهر آغاز می‌شود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در سال زراعی گذشته ۴۰ هزار تن دانه سویا از سطح زیرکشت ۱۸ هزار هکتار اراضی برداشت شد.

