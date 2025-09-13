به گرارش ایلنا، مدیرعامل شرکت نیروی برق دماوند در همین خصوصبا بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور با ظرفیت اسمی ۲۸۶۸ مگاوات، ۴۰ درصد از مصرف انرژی برق استان تهران را تأمین می‌کند ، با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، از کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی دماوند خبر داد. این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به عنوان سهامدار اصلی شرکت تولیدی روی برق دماوند اجرا می‌شود.

رضا مومنی، مدیرعامل شرکت نیروی برق دماوند، افزود: این نیروگاه که به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید، سالیانه ۱۳.۵ میلیون کیلووات ساعت برق تولید می‌کند و نقش مهمی در پایداری شبکه، به ویژه در شهرستان پاکدشت و صنایع منطقه ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور با ظرفیت اسمی ۲۸۶۸ مگاوات، ۴۰ درصد از مصرف انرژی برق استان تهران را تأمین می‌کند و در پنج ماهه نخست امسال، تولید برق این نیروگاه ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

در همین خصوص ابوالفضل شیرودی مدیرکل دفتر زیست توده ، بادی و خورشیدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی نیز گفت: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت برنامه های وزارت نیرو قرار گرفته و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این سیاست با جدیت بیشتری دنبال می.شود گسترش این بخش علاوه بر ارتقای ضریب امنیت انرژی، نتایج ملموسی در زمینه پایداری شبکه برق کشور به همراه خواهد داشت. در همین راستا و به منظور رفع ناترازی برق وزارت نیرو با محوریت ساتبا از سرمایه گذاران علاقمند برای احداث نیروگاههای خورشیدی دعوت به عمل آورد؛ اقدامی که با استقبال گسترده بخش خصوصی روبرو شد این مشارکت نشان دهنده دغدغه و تعهد سرمایه گذاران بخش خصوصی در حل چالشهای صنعت برق کشور است همچنین حضور فعال این بازیگران اقتصادی میتواند نقش مؤثری در بومی سازی تجهیزات خورشیدی و تقویت شرکتهای داخلی و دانش بنیان ایفا کند.

وی افزود: از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در راستای ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش ،خصوصی، تعریف تابلو برق سبز در بورس انرژی است که در قالب دستورالعمل نحوه توسعه معاملات برق در بورس انرژی ابلاغ شده است. این مدل سرمایه گذاری تاکنون با استقبال چشمگیر مواجه شده بطوری که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران این شیوه بازگشت سرمایه را انتخاب کرده اند؛ موضوعی که نشان دهنده طراحی مناسب ابزارهای مالی توسط دولت برای جبران ناترازی برق است.

شایان ذکر است تاکنون بیش از۶۵۰ مگاوات از سوی ۷۰ شرکت خصوصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اعلام آمادگی شده است. از مردادماه سال جاری نیز هر هفته بخشی از این ظرفیت در راستای تحقق شعار «هر هفته۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی» به بهره‌برداری رسیده است. این ظرفیت در کنار پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاران بزرگ، سهم قابل‌توجهی در افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور داشته و نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

انتظار می‌رود با شتاب گرفتن روند بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در پاییز و زمستان پیش رو، بازار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش رونق گیرد و زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در حل چالش‌های صنعت برق کشور فراهم شود.

