خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌فروش محصولات وارداتی سایپا از فردا آغاز می‌شود/ عرضه سیتروئن C3-XR در کنار محصولات جدید سایپا+بخشنامه

پیش‌فروش محصولات وارداتی سایپا از فردا آغاز می‌شود/ عرضه سیتروئن C3-XR در کنار محصولات جدید سایپا+بخشنامه
کد خبر : 1685407
لینک کوتاه کپی شد.

پیش‌فروش محصولات جدید وارداتی سایپا، شامل ۴۴۱P، ۴۲۱P و اولین عرضه سیتروئن C3-XR، از فردا آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایپانیوز، پیش‌فروش سه محصول خودروهای ۴۴۱P، ۴۲۱P و همچنین سیتروئن C3-XR که برای نخستین بار به‌صورت وارداتی عرضه می‌شود، در قالب سه شیوه «متقاضیان عادی»، «حمایت از خانواده» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تحویل این خودروها در هفته چهارم اسفند سال جاری خواهد بود.

فرآیند ثبت‌نام از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ادامه دارد. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی فروش محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به انتخاب یک مدل خودرو و تنها در قالب یکی از طرح‌های فروش اقدام کنند.

مطابق ضوابط اعلام شده، پس از برگزاری قرعه‌کشی و تعیین افراد واجد شرایط، صرفاً برندگان امکان ادامه فرآیند و واریز وجه علی‌الحساب پیش‌پرداخت را خواهند داشت. این واریز صرفاً از طریق اطلاع‌رسانی شرکت سایپا انجام می‌شود.

از جمله شرایط اصلی در این طرح می‌توان به لزوم داشتن حداقل ۱۸ سال سن، عدم امکان ثبت‌نام برای افرادی که پلاک انتظامی فعال دارند، محدودیت کد ملی برای هر متقاضی و همچنین غیرقابل انتقال بودن قرارداد (عدم امکان صلح) اشاره کرد.

لینک بخشنامه: www.saipacorp.com

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی