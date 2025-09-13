خبرگزاری کار ایران
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور:

نقدینگی زنجیره تامین تزریق شود، سایپا تا پایان سال معوقه‌ای نخواهد داشت/ چالش‌های فعلی سایپا، نتیجه آینده فروشی‌های گذشته است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: شرایط امروز سایپا نتیجه آینده‌فروشی گذشته است، اما مدیران فعلی تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا چالش‌ها به سرعت حل شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، آرش محبی‌نژاد در نشست خبری هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو کشور، با اشاره به عملکرد سایپا و وضعیت زنجیره تامین این گروه خودروسازی اظهار کرد: انجمن قطعه‌سازان خودرو طی ماه‌های اخیر جلسات، مذاکرات و مکاتبات گسترده‌ای با مجموعه مدیریتی سایپا داشته و در چند حوزه هماهنگی‌هایی انجام شده و الزاماتی به دست آمده است؛ براین اساس یقین داشته باشید اگر نقدینگی حداقلی مورد نیاز قطعه‌سازان این گروه خودروسازی تامین و تزیرق شود، سایپا قابلیت تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه خودرو را دارد و در این صورت می‌تواند معوقات خود را تا پایان سال به صفر برساند.

وی با بیان اینکه آنچه امروز می‌بینیم، حاصل آینده‌فروشی و بی‌برنامگی پیشین است، گفت: مدیران فعلی سایپا با وجود محدودیت‌ها توانسته‌اند تا حدی شرایط را تغییر دهند؛ اگر تلاش‌های مدیران جدید نبود، تولید سایپا به شدت کاهشی می‌شد. با ادامه روند فعلی در شهریورماه سایپا عملکردی قابل توجه خواهد داشت. هرچند میزان فروش سایپا کمی بیش از نصف ایران‌خودرو است، اما بدهی بانکی و هزینه مالی این شرکت هم‌تراز ایران‌خودرو بوده است. با این حال، تیم مدیریتی فعلی توانسته سایپا را از وضعیت دشوار گذشته به نقطه‌ای امیدوارکننده برساند و این یک دستاورد بزرگ است.

تعهدات معوق سایپا به شکل محسوسی کاهش یافته است

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: از یک‌سال و نیم گذشته سایپا به‌صورت جدی وارد اصلاح حساب‌ها و بازپرداخت تعهدات شده است. نمی‌توان از حق گذشت؛ تعهدات معوق سایپا در مقایسه با ابتدای امسال به شکل محسوسی کاهش یافته است، هم در بخش تعهدات و هم در تحویل خودرو. مردم امسال نسبت به گذشته خودروهای خود را سریع‌تر تحویل گرفته‌اند.

محبی‌نژاد با اشاره به مشکلات تأمین مالی قطعه‌سازان تصریح کرد: با وجود تمام فشارها، ما همراه سایپا هستیم تا روند تولید پایدار بماند.

سایپا؛ یک هرکول جیبی است

وی با اشاره به ساختار قدرتمند سایپا گفت: ساختار اولیه سایپا فرانسوی بوده و به‌نوعی یک هرکول جیبی است. اگر برنامه‌های در دست اجرا – که محرمانه است – محقق شود، با حمایت بانک مرکزی و تأمین حدود ۲۰ همت منابع مالی، سایپا قادر خواهد بود تولید پایدار روزانه ۱۸۰۰ دستگاه را تجربه کند. در این شرایط، مطمئن باشید تا پایان سال هیچ تعهد معوقی در سایپا باقی نخواهد ماند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: سایپا علاوه بر توقف تولید چند محصول قدیمی مانند پراید و پراید وانت، به سمت عرضه محصولات جدید با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است. این تغییر موجب افزایش فروش، بهبود نقدینگی و رضایت بیشتر مشتریان خواهد شد. بنابراین اگر حمایت‌های مالی مدنظر عملی شود، سایپا نه‌تنها تعهدات معوق را به صفر خواهد رساند بلکه ظرفیت تولید خود را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

