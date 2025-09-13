کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف فرار مالیاتی ۵ میلیارد تومانی از یک رستوران خبر داد.
به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر فرار مالیاتی یک رستوران از طریق استفاده از دستگاههای کارتخوان متعلق به اشخاص ثالث، موضوع در دستور کار واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مازندران قرار گرفت و پس از بررسیهای انجام شده و احراز فرار مالیاتی واحد صنفی مذکور، مبلغ ۵۴ میلیارد ریال اصل مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با درآمدهای کتمان شده، از رستوران یادشده مورد مطالبه قرار گرفته است.