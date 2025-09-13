معاون وزیر کشاورزی:
سامانه تشخیص تقلب برنج در دستور کار قرار گیرد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بر تدوین سند دانشبنیان، توسعه سامانه تشخیص تقلب برنج و توسعه همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گلمحمدی در جلسه ارزیابی عملکرد موسسه تحقیقات برنج، ضمن قدردانی از دستاوردهای موسسه تحقیقات برنج، خواستار ارائه یک گزارش تحلیلی جامع از وضعیت برنج کشور شد.
وی تصریح کرد که سازمان تحقیقات موظف است تبیین علمی و دقیقی از مسائل اقتصادی و تولیدی این محصول راهبردی را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری در حوزه برنج، از موسسه تحقیقات برنج کشور خواست تا تدوین سند دانشبنیان، تکمیل و ارائه شاخصهای دقیق دانشبنیانی شدن موسسه، رونمایی از سامانه تشخیص تقلب برنج، توسعه اپلیکیشن و استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی تقلب در برنج را در برنامههای آینده خود لحاظ کنند.
وی همچنین بر همکاری بینالمللی با چین و پیگیری جدی همکاریهای تحقیقاتی مشترک تاکید کرد.
گلمحمدی در ادامه، تست و دریافت ارقام متحمل به خشکی و شوری و تمرکز بر طرحهای کلان بهجای پروژههای جزئی را از دیگر اولویتهای این موسسه برشمرد.
وی در پایان، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت جمعی نیروی انسانی و بهرهگیری از نظرات منتقدان، خواستار برگزاری نشست تخصصی با حضور مقامات عالی برای ارائه راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم در کشت برنج شد.