مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از احداث نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی خورشیدی در ورامین توسط یک شرکت چینی خبر داد که کلنگ‌زنی آن طی روزهای آینده انجام می شود.

به گزارش  ایلنا،  اکبر حسن‌بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار داشت: ناترازی‌های برق که در استان تهران داریم و میزان این ناترازی‌ها در روزهای پیک سال حدود 1500 مگاوات بوده است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های خوبی که در استان تهران در حال انجام است، این ناترازی کاهش خواهد یافت؛ از جمله در شهرستان ورامین قرار است توسط وزیر نیرو کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی صورت بگیرد، زمین تخصیص داده شده و این نیروگاه با پیمانکاری یک شرکت چینی، به ظرفیت 350 مگاوات احداث می‌شود.

حسن‌بکلو خاطرنشان کرد: ان شاالله این نیروگاه در روزهای آینده کلنگ‌زنی خواهد شد و تا پیک تابستان سال آینده به مدار بهره‌برداری خواهد آمد.

وی ادامه داد: در استان تهران 700 مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجرا داریم که امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها تا پیک سال بعد بتوانیم میزان زیادی از ناترازی برق استان را جبران کنیم.

